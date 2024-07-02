02 июля 2024, 08:31

Новую спортивную площадку построили в Яхроме

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Новую дворовую спортплощадку для игры в футбол открыли в Яхроме. Игровую зону обнесли забором и постелили безопасное покрытие.

Большинство ребят занимаются в спортивных секциях, теперь продолжить тренировки или просто поиграть для души они смогут в более комфортных условиях у себя о дворе.

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С юными любителями футбола на открытии площадки встретился глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный. Он пообщался с детьми и угостил их бесплатным мороженным.

«Была сделана площадка в рамках программы „Спорт Подмосковья“. И она является частью более глобальной национальной программы „Спорт. Норма. Жизни“. На площадку были выделены областные средства с софинансированием Дмитровского городского округа», - рассказала начальник управления физической культуры и спорта Дмитровского городского округа Наталия Колетвинова.

Спортсмены Дети Дмитров
02 июля 2024, 00:00
Слет школьных лесничеств прошел в «Школе разведчиков» в Балашихе
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Спортивно-оздоровительный слет школьных лесничеств состоялся в «Школе разведчиков» в Балашихе. Для детей провели тематическую викторину и практические занятия по определению пород деревьев, древодром, лазертаг, метание ножей по цели, а также сплав на катамаранах и сапах.

Мероприятия прошли в рамках программы «Зов Природы». Они организованы для учащиеся двух школьных лесничеств из Электростали - «Лесовичок» и «Знатоки леса».

Участники слета по достоинству оценили мероприятие, в ходе которого смогли пообщаться с единомышленниками. Кроме того, они отметили, что получили массу положительных эмоций и смогли начать готовиться к областному слету школьных лесничеств. Он пройдет на территории Московской области в начале нового учебного года.

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Дети Школы Балашиха
01 июля 2024, 23:30
Свыше 75 тысяч человек отметили День молодежи в подмосковных парках
Министерство культуры и туризма Московской области
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Общеобластное мероприятие «Это молодежь» прошло в минувшие выходные в более чем 85 парках Подмосковья. События в честь Дня молодежи посетили свыше 75 тысяч человек.

Для посетителей парков, включая множество выпускников школ, были подготовлены концертные программы, дискотеки, спортивные мероприятия, танцевальные мастер-классы. Также были организованы тематические фотозоны и стрит-арт для создания оригинальных снимков. Звезды российского шоу-бизнеса и популярные блогеры участвовали в развлекательных мероприятиях.

Так, например, в лесопарке «Шишкин лес» в городском округе Истра прошел праздничный концерт с участием таких исполнителей, как Ирина Дубцова, Mona, Porto Moris, Kolunov и других. Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха принял певицу Guma, а в парке «Покровский» в городском округе Сергиево-Посадский проходил фестиваль уличной культуры «Дыши танцем».

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Молодежь Концерты Фестивали Парки
01 июля 2024, 23:04
Межмуниципальный форум «Управдом» провели в Щелкове
Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Межмуниципальный форум «Управдом» провели на территории городского округа Щелково. В нем принял участие заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов, представители Мособлгаза и ФКР, а также главы шести городских округов.

Основная цель форума - установить продуктивный диалог представителей правительства региона с жителями, а также наладить сотрудничество между специалистами Ассоциации МКД и управляющими компаниями.

Представители городского округа Щелково рассказали об успешных сценариях взаимодействия с жителями при решении проблем с управляющими компаниями в случае технических сбоев на территории.

Кроме того, жители высказали ряд предложений по улучшению системы сотрудничества с органами местного самоуправления и управляющими компаниями, а также получили возможность задать вопросы представителям соответствующих ведомств и организаций.

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ЖКХ Щелково
01 июля 2024, 22:42
Жителям Подмосковья напомнили правила поведения на железнодорожных путях
Телеканал «360»
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Железная дорога является зоной повышенной опасности, но об этом помнят далеко не все. О том, какие меры предпринимаются на территории Московской области для предотвращения несчастных случаев, рассказал первый заместитель московского межрегионального транспортного прокурора Юрий Городков в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

В Московской области продолжает расширяться железнодорожная сеть. В связи с возросшим движением поездов увеличилось количество смертей и случаев получения травм. Так, после введения в эксплуатацию МЦД3 и МЦД4 количество травмированных граждан возросло на 13%.

«В связи с этим московской межрегиональной транспортной прокуратурой совместно с органами власти субъекта Российской Федерации транспортной полицией принимается исчерпывающий комплекс мер реагирования как профилактического характера, так и непосредственно мы работаем с причиной фактов травмирования», - указал специалист.

Юрий Городков также выразил надежду, что ситуация на территории Подмосковья будет улучшаться, поскольку в регионе предпринимаются все необходимые меры для этого. Среди них - установка специальных знаков и ограничений, а также строительство надземных пешеходных переходов. Кроме того, ведется постоянная работа с гражданами.

«Только за 2023 год, а также истекший период 2024 года, нами пресечено 350 несанкционированных пешеходных переходов через железнодорожные пути», - рассказал Городков.

Специалист подчеркивает, что основная причина травмирования - личная неосторожность граждан и нарушения при переходе железнодорожных путей. Он также призвал родителей обратить особое внимание на необходимость объяснить детям правила поведения на железной дороге.

«В обязательном порядке заставлять детей снимать наушники, выключать музыку и, соответственно, снимать капюшон перед переходом железнодорожных путей», - подчеркнул Городков.

Он также напомнил, что штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте составляет 1,5 тысячи рублей в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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