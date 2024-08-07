Новую спортивную и детскую площадки установят в Подольске в этом году

По словам Максимовича, от инициативных групп жителей города поступило три проекта на сумму более 14 миллионов рублей. В частности, на территории физкультурно-спортивного комплекса «Заречье» на Спортивном проезде, 4, в микрорайоне Климовск установят спортивную площадку с зонами для волейбола, бадминтона и теннисными столами. Также планируется создание детской игровой площадки на улице Железнодорожной, 2, в микрорайоне Львовский.

Кроме того, по просьбе жителей Паркового микрорайона активно продолжается замена окон в лицее № 26. Работы по установке 41 новой оконной рамы должны быть завершены до начала нового учебного года. На данный момент стеклопакеты уже обновили в двух группах и яслях дошкольного учреждения при лицее.

Напомним, что на реализацию проекта по замене окон из областного бюджета выделено три миллиона рублей, что составляет 75% общего финансирования. Остальные 24% были инвестированы из муниципального бюджета, а 1% - за счет взносов самих жителей.

Софинансирование от всех уровней бюджета и личные вклады граждан являются ключевыми условиями поддержки проектов инициативного бюджетирования.

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