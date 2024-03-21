Новую смотровую площадку построят в сафари-парке в Можайске

Для удобства посетителей в сафари-парке устроены дорожки и смотровые площадки. Философия парка заключается в том, чтобы позволить животным быть хозяевами территории, а посетителям - их гостями.

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Большие кошки из сафари-парка в Можайске пока сидят в клетках. Вскоре потеплеет, и они будут больше гулять на свежем воздухе. А пока животные выходят размять лапы только по выходным. Рядом с клетками хищников свободно ходят муфлоны и другие копытные, прямо как в живой природе.

«Сейчас мы разделяем большой парк на два. В большом будет гулять тигр, лев, черный и пятнистый ягуары, а во втором - леопард и пума», - рассказал директор подмосковного сафари-парка Дмитрий Мезенцев.