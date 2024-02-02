02 февраля 2024, 18:53

Новую скульптуру установили в Центральном парке Долгопрудного

Министерство благоустройства Московской области
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Скульптуру «Бегущие дети. Детство» открыли в Центральном парке в Долгопрудном. В Министерстве благоустройства Московской области уточнили, что в парке ведется комплексная модернизация по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«Центральный парк в Долгопрудном открылся к 30-летию Победы весной 1975 года. За почти полвека изменились стандарты внешнего оформления и функциональности парков. Поэтому мы приняли решение привести это место в порядок, обновить инфраструктуру, чтобы оно еще много лет радовало жителей», - отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Арт-объект создали в «Мастерской Алексея Шилова». Он символизирует добро, свет и радость детства, напоминая о важности семьи и детей в жизни каждого человека. Новая скульптурная композиция также подчеркивает важность идеологии семьи.

В рамках модернизации в парке также обустроят входные группы, обновят дорожно-тропиночную сеть, приведут в порядок историческую аллею и установят сухой фонтан, а для любителей активного отдыха построят скейт-парк.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве набережной озера Киово в Лобне.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Долгопрудный
02 февраля 2024, 18:53
Жителям Подольска разъяснили суммы коммунальных платежей за отопление в январе
Unsplash
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Министерство ЖКХ Московской области разъяснило жителям Подольска порядок расчета сумм коммунальных платежей за отопление в январе. В квитанциях был учтен недоначисленный ранее период — 16 дней декабря 2023 года.

Таким образом в стоимость отопления за январь вошел полуторамесячный объем оплаты за оказанную услугу. Такие платежки получили только жители тех домов, где установлены общедомовые приборы учеты.

Еще один фактор, который повлиял на объем потребления, - низкие температуры на улице за период, по которому выставлен платеж.

Все расчеты МосОблЕИРЦ произведены по поручению поставщика услуги РСО МУП «Подольская теплосеть».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск ЖКХ Отопление
02 февраля 2024, 18:43
Традиционные соревнования по лыжным гонкам пройдут в Лыткарине 11 февраля
Пресс-служба администрации городского округа Лыткарино
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Соревнования «Лыткаринская лыжня» пройдут в Подмосковье 11 февраля. Регистрация на спортивное событие завершится 8 февраля в 18:00 на сайте.

​Групповые заявки от спортивных школ и клубов будут принимать на электронную почту vadimnorge@mail.ru также до 8 февраля. Регистрация на участие закроется, как только количество участников достигнет 500. На данный момент свое участие в соревнованиях подтвердили 400 человек.

Лыжная гонка состоится на трассе «Волкуша». На выбор участникам предложат дистанции в один, три и пять километров. На старт выйдут спортсмены разных возрастов - от восьми лет и старше. Победителей и призеров девяти возрастных групп наградят памятными кубками, медалями и дипломами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
02 февраля 2024, 18:22
Вице-губернатор Подмосковья Хромушин рассказал о работе оперативных групп по вопросам энергетики
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Уже неделю в Подмосковье проводят координационный региональный штаб по модернизации теплоснабжения. В Московской области работают четыре рабочие оперативные группы, которые выезжают в округа и определяют первоочередные потребности в модернизации. Об их работе рассказал вице-губернатор Подмосковья, министр энергетики Евгений Хромушин

«Как известно: где тонко там и рвется, для того чтобы система теплоснабжения впредь не давала сбоев нам нужно свести воедино все ее самые „узкие“ места», - отметил Хромушин.

По его словам, работа муниципальных штабов по теплу продемонстрировала свою неэффективность. Именно поэтому вопросы теплоснабжения жителей подняли на уровень регионального правительства.

«Мы работаем на опережение, не дожидаясь утверждения федеральной программы, и формируем региональную государственную программу объектов теплоснабжения группы риска», - подчеркнул министр.

В первую очередь вопросы теплоснабжения начали решать в Подольске, Балашихе, Мытищах, Орехово-Зуеве, Раменском, Красногорске и других округах.

По словам Хромушина, жители ждут конкретных решений и действий. Именно поэтому повторение ситуации с перебоями тепла недопустимо.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
02 февраля 2024, 18:22
Стенд Подмосковья представил уникальные проекты региона в медицинской сфере на выставке «Россия»
Сергей Хакимов
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День здоровья прошел на выставке «Россия». Для гостей организовали разные тематические площадки, на которых продемонстрировали достижения в медицинской сфере. Стенд Подмосковья посетил министр здравоохранения России Михаил Мурашко и ознакомился с уникальными проектами, которые реализуются на территории региона.

Среди таких проектов «Я родился в Подмосковье», который реализуется в Наро-Фоминском перинатальном центре, и «Эффективный ФАП» в Егорьевской центральной районной больнице.

«Суть первого проекта в том, что мы не просто помогаем женщине в родах, а сопровождаем ее на всех этапах. Это и профилактика, и адаптация к партнерским родам, и дальнейшее наблюдение», - рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Он подчеркнул, что этот проект гармонично вписывается в Год семьи, объявленный президентом России Владимиром Путиным.

«Другой проект, который мы представляем на площадке выставки „Россия“ - „Эффективный ФАП“. Это новый функционал фельдшерского пункта, который не ограничивается только приемом самого фельдшера. Здесь также и телемедицина, и работа узких специалистов, и дневной стационар, и аптека, и первый этап диспансеризации. Все это необходимо для оказания полноценной медицинской помощи жителям села», - добавил Алексей Сапанюк.

В Подмосковье внедрена трехуровневая система родовспоможения, что позволяет обеспечить женщинам и младенцам своевременную и квалифицированную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную. В регионе функционируют шесть современных перинатальных центров, которые были созданы при поддержке президента.

Одним из важных проектов, реализуемых в Подмосковье, является «Наша женская консультация». Теперь каждая будущая мама имеет доступ к услуге индивидуального сопровождения.

Кроме того, в регионе предусмотрены различные меры социальной поддержки для медицинских специалистов. Среди них программы «Социальная ипотека», «Приведи друга», «Земский врач» и другие.

Сейчас в Подмосковье приводят к единому стандарту взрослые, детские, а также стоматологические поликлиники, делают доступной качественную медицинскую помощь для всех жителей. Об этом ранее рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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Гостям стенда Подмосковья показали, как проводится первый этап диспансеризации. Они смогли сделать электрокардиограмму, сдать кровь на холестерин, глюкозу и гемоглобин, померить внутриглазное давление. Кроме того, участники ознакомились с интерактивной картой областных фельдшерско-акушерских пунктов.

Наибольший интерес у гостей стенда Подмосковья вызвал мастер-класс «Роды глазами мужчин», где любой желающий мог почувствовать себя в роли роженицы. Мужчины смогли на себе ощутить, что такое схватки. Участниками стали даже представители сильного пола из Китая.

Здравоохранение Врачи Медицина Выставка-форум «Россия»

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