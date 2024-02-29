Новую систему оплаты проезда протестируют в городском округе Химки
В Химках испытывают новую систему оплаты проезда в общественном транспорте через геолокацию. Эксперимент проводится на автобусном маршруте № 436.
Теперь пассажиры могут воспользоваться приложением «Транспорт Подмосковья» для оплаты проезда, активировав Bluetooth на своих устройствах. Приложение автоматически вычислит стоимость поездки и выдаст электронный билет после оплаты, который можно будет показать при проверке. Эта инновация направлена на ускорение посадки в транспорт и повышение комфортности.
«Внедрение современных технологий в сферу пассажироперевозок позволяет не только экономить время людей при посадке в автобус, но и повышает эффективность работы транспортной системы в целом. Тестирование оплаты проезда по геолокации - это важный шаг в развитии транспортной инфраструктуры Химок и всего Подмосковья. Мы надеемся, что данный метод оплаты будет успешно внедрен и в других муниципалитетах региона», - рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.
Для получения дополнительной информации или при возникновении вопросов следует обращаться по номеру горячей линии Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры: 8 (495) 228-19-19 или по номеру круглосуточной единой службы поддержки пассажиров «Мострансавто»: 8 (800) 700-31-13.
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