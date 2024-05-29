29 мая 2024, 19:57

Новую школу в ЖК «Ярославский» в Мытищах откроют к началу осени

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Одну из самых больших школ округа откроют в ЖК «Ярославский» первого сентября. Образовательное учреждение будет рассчитано на 1650 мест и после открытия существенно разгрузит существующие школы микрорайона.

Строительные работы вышли на завершающий этап. Сейчас на объекте наносится финишное покрытие во внутренних помещениях, красятся стены и монтируются двери. Уже собраны кабины под лифты, завезено и расставлено оборудование в пищеблоке.

На этой неделе рабочие приступают к монтажу лестничных ограждений.

На прилегающей территории активно ведутся работы по благоустройству. Готовится основание под стадион, спортивные сооружения и места отдыха.

Также по просьбе жителей сохранится пешеходная дорожка между школами.

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Школы Мытищи
29 мая 2024, 20:38
Рекордную стоимость лота зафиксировали на торгах по аренде в Домодедове
Комитет по конкурентной политике Московской области
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Рекордную стоимость лота на торгах зафиксировали в городском округе Домодедово. Аукцион провел комитет по конкурентной политике Московской области.

Как пояснили в ведомстве, участок 18 соток земли, расположенный в микрорайоне Барыбино взяли в аренду за 38 миллионов рублей в год. В аукционе приняли участие пять претендентов. Цена стартовала с 1 422 127,61 рублей в год, но участники подняли ее в 27 раз.

Всего комитет совместно с Региональным центром торгов провели 155 аукционов с 20 по 24 мая.

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Аукционы Строительство Бизнес
29 мая 2024, 20:24
Еще 17 многоквартирных домов в Мытищах обновили по программе капремонта
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В городском округе Мытищи продолжается реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов на 2023–2025 годы. По 17 домам капремонт уже выполнен в полном объеме, еще 43 дома — в работе.

Особое внимание капитальному ремонту уделяет администрация, регулярно осуществляющая проверки на объектах вместе с активными жителями и управляющими компаниями.

В рамках программы запланирован капитальный ремонт 161 дома, из которых 17 уже полностью отремонтированы, а работы продолжаются в 43 домах. Все процессы проводятся в соответствии с установленным графиком.

Для включения многоквартирного дома в план капитального ремонта собственникам помещений необходимо провести собрание, на котором общим голосованием определить вид работ, источник финансирования и сроки их выполнения. Полученное решение должно быть оформлено протоколом и передано управляющей организации и администрации для дальнейшей реализации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Работа
29 мая 2024, 20:09
Жители голосуют за свой любимый город. Воробьев рассказал о программе благоустройства
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Еще в 2020 году президенту Владимиру Путину в Подмосковье продемонстрировали Центр управления регионом. С помощью этой системы жители голосуют за изменения в любимом городе, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Совета по стратегическому развитию.

«Плюс проект благоустройства, который каждый год у нас в стране происходит. Жители голосуют за свой любимый город, что хотят видеть там: парк, сквер или какое-то другое важное изменение», - отметил глава региона.

Рассматриваемая сейчас программа сбалансирована и крайне важна. Она предусматривает значительные ресурсы и инвестиции, подчеркнул Воробьев.

Еще одним важным проектом губернатор назвал развитие космической группировки. Он выразил уверенность в том, что отечественные специалисты смогут реализовать эту программу.

Инвестиции Благоустройство Андрей Воробьев Центр управления регионом Подмосковья
29 мая 2024, 20:06
Очистные в звенигородском микрорайоне Верхний Посад реконструируют
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Масштабная реконструкция изношенных очистных сооружений начнется в микрорайоне Верхний Посад Звенигорода Одинцовского городского округа. Оборудование ввели в эксплуатацию в 1987 году и тех пор проводили лишь мелкий ремонт.

Технический проект реконструкции уже прошел необходимые согласования, идет составление сметы. По словам главы городского округа Андрея Иванова, износ очистных сооружений достиг 90%.

Сейчас канализационная насосная станция обслуживает 280 многоквартирных и 1580 частных домов, социальные объекты и санатории Звенигорода. Начать работы планируется уже этим летом.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Строительство

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