Новую школу в ЖК «Ярославский» в Мытищах откроют к началу осени

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Строительные работы вышли на завершающий этап. Сейчас на объекте наносится финишное покрытие во внутренних помещениях, красятся стены и монтируются двери. Уже собраны кабины под лифты, завезено и расставлено оборудование в пищеблоке.

На этой неделе рабочие приступают к монтажу лестничных ограждений.

На прилегающей территории активно ведутся работы по благоустройству. Готовится основание под стадион, спортивные сооружения и места отдыха.

Также по просьбе жителей сохранится пешеходная дорожка между школами.

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