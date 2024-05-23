Новую школу в ЖК «Резиденции Сколково» в Одинцове достроят к 2026 году

Сейчас рабочие приступают к бетонированию металлических конструкций и перекрытий подземного этажа будущей школы. Всего в учебном заведении будет три этажа, а его площадь составит почти 12,5 тысячи квадратных метров.

Проектом предусмотрено 46 учебных кабинетов: они будут как универсальными, так и специализированными. Также будут помещения для групп продленного дня. Одновременно в классе смогут обучаться до 26 детей.

Все работы идут согласно графику. Сейчас на объекте трудятся 70 человек и шесть единиц техники. Строительство школы планируют завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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