Новую школу в ЖК «Пехра» в Балашихе откроют 1 сентября
Строительство крупного образовательного учреждения продолжается в Балашихе. Это школа на 1500 мест на улице Трубецкой в ЖК «Пехра». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.
Проект школы в Балашихе признали лучшим в номинации «Образовательные учреждения. Интерьеры. Проекты» на конкурс ассоциации проектировщиков Московской области. Детали разработали архитекторы Всеволод Медведев и Константин Гандрабура. Здание украсит портрет Прометея с тянущимися к огню руками. Интерьер дополнят живыми деревьями.
«Учебное здание мы строим по президентской программе „Современная школа“. Оно станет еще одним филиалом школы № 27 и позволит решить вопрос второй смены в этом районе. Откроем ее в сентябре», - отметил глава Балашихи Сергей Юров.
Сейчас в школе проводят монтаж систем жизнеобеспечения. Строительная готовность объекта составляет 46%. На площадке работают 161 человек.
Открыть новую школу планируют 1 сентября.
Более 40 школ и 20 детских садов капитально отремонтируют в Подмосковье к началу нового учебного года. Работы ведутся в рамках президентской программы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.