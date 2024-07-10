Новую школу в ЖК «Отрада» под Красногорском поставили на кадастр

Центром притяжения в новой школе станет универсальный атриум с восходящими зрительными местами и сценой-площадкой перед ними. Здесь будет удобно проводить общешкольные мероприятия, концерты и лекции. В свободное время пространство будет открыто для отдыха и общения.

Школа в ЖК «Отрада» будет открыта не только в учебное время. Здесь будут работать кружки, спортивные секции, танцевальные и хореографические студии. Посещать их смогут все желающие дети, живущие неподалеку.

Жилой квартал находится около деревни Марьино в окружении 300 гектаров леса, в пяти минутах от станции метро «Митино».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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