26 декабря 2023, 10:27

Новую школу в ЖК «Одинцово-1» откроют в 2024 году

Компания ПИК
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Компания «ПИК» строит современную школу в жилом комплексе «Одинцово-1» по договору о комплексном развитии территории. Открыть образовательное учреждение планируется к 1 сентября 2024 года.

В Министерстве жилищной политики рассказали, что сейчас на площадке уже готов монолитный каркас здания. Закончены работы по остеклению, черновой отделке и устройству кровли. Специалисты монтируют инженерные системы.

Площадь трехэтажного здания составит более 16 тысяч «квадратов». Блоки начальной, основной и старшей школы будут разделены.

Внутри оборудуют все необходимые для учебы и творческого развития кабинеты и помещения, во дворе сделают площадки для занятий и прогулок. Здесь также появится стадион с современным спортивным оборудованием, баскетбольная площадка и футбольное поле.

ЖК «Одинцово-1» находится в окружении с Баковским лесничеством и несколькими парками. В комплексе уже открыты школа и три детских сада.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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Школы Новый год
26 декабря 2023, 11:16
Роспотребнадзор Подмосковья выявил в продаже молоко от производителя с фальшивым адресом
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Молочные продукты, произведенные предприятием, которое не существует по указанному на этикетке адресу, обнаружили в магазинах Подмосковья. Роспотребнадзор направил информацию в полицию и налоговую инспекцию.

Компания «Филиал №2 Будо-Кошелевского комбината» пишет на этикетке, что находится по адресу: Московская область, город Подольск, проспект Юных Ленинцев, дом 59. Эти же данные указаны в товарно-сопроводительных документах. На самом деле, никакого комбината по этому адресу нет. Это значит, что продукция изготовлена в неизвестном месте неизвестными лицами и маркируется с использованием недостоверных сведений. Такие продукты могут быть опасными.

Информацию о находке передали в администрацию Подольска, налоговую инспекцию и полицию для проверки и поиска нарушителей.

Роспотребнадзор по Московской области просит жителей быть бдительными и не покупать молочные продукты сомнительного происхождения. Нужно внимательно изучать информацию о производителе на упаковке товара.

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Подольск Роспотребнадзор Полиция Продукты
26 декабря 2023, 10:49
Новую льготную программу ипотеки запустили для 4 категорий специалистов в Подмосковье
Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
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Министерство жилищной политики Московской области и ДОМ.РФ запустили льготную программу «Бюджетная ипотека». Ее участниками могут статить: медицинские работники, педагоги, ученые и уникальные специалисты. Максимальный размер кредита составит 15 миллионов рублей.

«По программе участники от правительства региона получат субсидию на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 15% от расчетной стоимости жилья и снижение процентной ставки по кредиту на 2% пункта на весь срок кредита», - заявила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

По условиям программы, чтобы претендовать на финансовую поддержку, специалисты должны заключить трудовой договор с организацией не менее чем на пять лет. Если у участника программы уже есть собственное жилье, его метраж не должен превышать 18 квадратных метров на одного члена семьи.

«Сейчас мы запустили „Бюджетную ипотеку“ - инструмент, который даст возможность семьям улучшить свои жилищные условия, в разы сократив размер переплаты за ипотечный кредит», - отметил заместитель директора подразделения ДОМ.РФ «Государственные программы в жилищной сфере» Сергей Овсянкин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что действие жилищного сертификата для переселенцев из аварийных домов продлевают в Подмосковье.

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Ипотека
26 декабря 2023, 10:46
Проект подмосковного лесничего получил спецприз Росприроднадзора
Комитет лесного хозяйства МО
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Видеопроект подмосковного лесничего получил специальный приз Росприроднадзора в рамках премии «Экология — дело каждого». Она посвящена интересным, нестандартным и креативным идеям и инициативам, связанным с сохранением окружающей среды.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, проект «Лесовик-затейник» придумали ведущий инженер «Мособллес» Владимир Захаров и его друг Сергей Шавлак из Бахчисарая. Его идея заключается в том, что лес - это интересно.

«В небольших видеороликах, размещаемых на всероссийском интернет-портале Forest.RU, мы знакомим зрителей с фактами из жизни леса, вместе совершаем небольшие открытия. Неожиданно в социальных сетях проекта стало формироваться сообщество неравнодушных к природе людей, и это нас вдохновляет на продолжение и развитие», - рассказал Владимир Захаров.

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Природа Экология
26 декабря 2023, 10:27
Произведения из балета «Щелкунчик» исполнят на органе и волынке в Подольске
Культурно-просветительский центр "Дубровицы"
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Органный концерт для детей под названием «Сказка о твердом орехе с волынкой, флейтой, кларнетом, саксофоном и органом» пройдет в культурно-просветительском центре «Дубровицы» 5 января. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В программе прозвучит музыка из балета Чайковского «Щелкунчик». Жемчужиной концерта станет уникальный орган, изготовленный в Германии по французской технологии 19 века. Таких органов в России всего два, второй находится в Большом зале Московской консерватории.

Билеты можно приобрести на сайте или в кассе культурно-просветительского цента «Дубровицы». Посетить мероприятие можно и по «Пушкинской карте». Начало в 15:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Дети Концерты

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