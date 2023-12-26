Новую школу в ЖК «Одинцово-1» откроют в 2024 году

В Министерстве жилищной политики рассказали, что сейчас на площадке уже готов монолитный каркас здания. Закончены работы по остеклению, черновой отделке и устройству кровли. Специалисты монтируют инженерные системы.

Площадь трехэтажного здания составит более 16 тысяч «квадратов». Блоки начальной, основной и старшей школы будут разделены.

Внутри оборудуют все необходимые для учебы и творческого развития кабинеты и помещения, во дворе сделают площадки для занятий и прогулок. Здесь также появится стадион с современным спортивным оборудованием, баскетбольная площадка и футбольное поле.

ЖК «Одинцово-1» находится в окружении с Баковским лесничеством и несколькими парками. В комплексе уже открыты школа и три детских сада.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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