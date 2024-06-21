21 июня 2024, 15:49

Новую школу в селе Немчиновка откроют 1 сентября

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Строительство школы на 550 мест в селе Немчиновка подходит к концу. Учреждение откроют к началу учебного года.

Сейчас продолжается обустройство наружных сетей водоснабжения и водоотведения, монтаж уличного освещения. Ход работ вместе с жителями проинспектировал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

«Подрядчик практически закончил внутренние работы. В здание завозится мебель, в некоторых классах уже расставлены парты, подключены мультимедийные доски. Подрядчик активно занимается благоустройством прилегающей территории и спортивного ядра, но свои коррективы вносит погода», - рассказал Иванов.

Вопросы к строителям со стороны жителей остаются. Одним из них является проблема примыкания территории школы к частному сектору. Большой перепад высот здесь заметен - двор школы расположен выше. Владельцы недвижимости беспокоятся о возможности смыва почвы на их участки. Подрядная организация предложила установить высокие бордюры и посадить дополнительные газоны.

«Нерешенные проблемы еще остаются. Но у строителей есть хорошие рабочие контакты с местным сообществом. Подрядчик слышит жителей и готов идти им навстречу», - подчеркнул глава.

Он также сообщил, что в ближайшее время пройдет выездная встреча, посвященная проблемам населенного пункта.

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Одинцово Школы Строительство
21 июня 2024, 16:18
Ребенка весом 850 граммов выходили в перинатальном центре Видного
Телеканал «360»
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Врачи перинатального центра в Видном помогли женщине родить на 26 неделе беременности. На свет появился мальчик весом 850 граммов.

Самый волнительный момент для каждой женщины - стать мамой. Но иногда он настает слишком рано и неожиданно. Тогда на помощь приходят перинатальные центры, где таким детям помогают набрать вес и подрасти. Такая история случилась с Ильей.

«Очень переживала, первый раз так было. Но родила с помощью кесарева 850 граммов, 34 сантиметра. Сразу поместили в реанимацию, потом в другую. Потом вот уже сюда с весом 1240 граммов мы перешли», - рассказала мама Алена Малинова.

Женщина сразу попала в перинатальный центр в Видном. Здесь для Ильи создали все условия - ему помогают дышать с помощью ИВЛ, есть благодаря зондам, а также пеленают.

«Здесь они находятся до того момента, когда он уж не будут находиться на респираторной поддержке: ни на ИВЛ, ни на инвазивной вентиляции, когда они уже набирают массу тела, когда они самостоятельно и эффективно дышат. Когда у них нет каких-то серьезных проблем для дальнейшего нахождения в отделении реанимации», - рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных № 2 Дмитрий Подкопаев.

Пока Илью готовили к самостоятельной жизни, маму учили управляться с малышом. Несмотря на то, что ребенок четвертый в семье, он особенный.

«Она не должна его бояться. То есть, в любом случае, когда малыш появляется на свет маленьким, мама испытывает тяжелые психологические чувства. Ей с первых дней помогает психолог. Но они бояться его брать на руки, покормить, бояться его как-то не так взять, ведь он крохотный такой родился, и бояться что-то нарушить», - отметил заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей № 2 Максим Новиков.

Сейчас Илья весит больше двух килограммов, самостоятельно дышит и ест, готов к жизни вне реанимации. И сегодня он впервые увидит родных и стены родного дома, где он дальше продолжит расти и набираться сил.

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Дети Здравоохранение Врачи Женщины Видное
21 июня 2024, 15:00
Подмосковных предпринимателей пригласили на тренинги по продвижению бизнеса
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатные тренинги о развитии бизнеса. Они пройдут 25 и 27 июня.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, мероприятия организует центр «Мой бизнес» при поддержке филиала Президентской академии. Тренинги пройдут под руководством опытных экспертов в Красногорске.

Занятия состоятся 25 и 27 июня, участникам расскажут о разработке и создании контента для соцсетей. Предприниматели смогут разработать план продвижения своих товаров и услуг, научатся снимать и монтировать видео и пользоваться сервисами SMM-специалиста.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

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Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
21 июня 2024, 14:59
Подмосковный борец Сергей Емелин победил на Играх БРИКС
Оргкомитет Игр БРИКС
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Представитель Московской области, призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Сергей Емелин победил на Играх БРИКС. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

В финале борец одолел представителя Азербайджана Зию Бабашова со счетом 5:2. Так, в копилке Московской области по всем видам спорта оказалось 52 медали: ​27 золотых, 18 серебряных и семь бронзовых.

​Игры БРИКС - ежегодные мультиспортивные соревнования. В этом году их участниками стали представители 90 стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены
21 июня 2024, 14:55
Коммунальные службы Лобни приступили к устранению последствий урагана
Администрация г.о. Лобня
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Работники коммунальных служб Лобни приступили к ликвидации последствий недавнего урагана. В частности, распилены и убраны 24 упавших дерева.

Рабочие также откачали воду из луж, образовавшихся после дождя на улицах Силикатная, 4, Деповская, 5, Некрасова, 7 и Мирная, 19.

Глава городского округа Лобня Анна Кротова отметила, что по запросу жителей установили освещение в арке по адресу Ленина, 27к1. Также проведена промывка теплообменника в системе центрального отопления по адресу Чайковского, 25. На улице Циолковского, 7 с помощью альпинистов выполнена локальная покраска фасада здания.

Кроме того, отремонтировали входные группы на Юности, 5 и провели частичный ремонт кровли на Молодежной, 8.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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Благоустройство Лобня Ураган

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