05 сентября 2024, 10:07

Новую школу в Реутове достроят к концу году

Минстрой МО
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Строительство современной школы на 1100 мест продолжается в Реутове. Здание будет готово к концу этого года, а уроки там начнутся в 2025-м.

Школу возводят в рамках нацпроекта «Образование». Строительная готовность объекта достигла 70%. Сейчас там работают более 150 строителей и семь спецмашин. Снаружи здания продолжаются кровельные и фасадные работы, благоустройство территории. Внутри ведется отделка помещений и монтаж инженерных систем. На следующей неделе рабочие начнут установку лифтов.

Новая школа станет одной из самых больших в Реутове. Ее площадь - более 18,6 тысячи квадратных метров. В начальной школе будут учиться 400 детей, в средней и старшей - еще 700.

В здании обустроят многофункциональные спортивные залы, актовый зал с эстрадой на 400 мест, библиотечно-информационный центр с ИТ-зоной, столовую на 550 мест с пищеблоком и медкабинеты.

Во дворе построят спортивную зону и игровую площадку.

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Школы Реутов
05 сентября 2024, 10:14
Утренние пробки в Подмосковье достигли 6 баллов 5 сентября
Медиасток.рф
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Загруженность дорог Московской области составила шесть баллов утром, в четверг. В Минтрансе Подмосковья отметили, что на магистралях и шоссе находится около миллиона машин.

Основные заторы в сторону Москвы образовались на трассе А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ярославском, Ленинградском, Каширском, Варшавском, Носовихинском, Минском, Дмитровском, Косинском, Рязанском, Киевском, Пятницком, Боровском, Калужском, Щелковском шоссе и на шоссе Энтузиастов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах , которые завершат к концу года. Он также отметил, что в декабре специалисты завершат развязки на Каширском шоссе и Мытищинскую хорду.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
05 сентября 2024, 09:57
Волонтеры провели субботник на Транспортной улице в Реутове
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Субботник прошел на пересечении улицы Транспортной с 5-й линией в Реутове. Собранный мусор отправили на переработку.

Участие в субботнике приняли жители города и активисты «Молодой гвардии». За час они собрали около 10 мешков мусора. Отходы отправят на переработку.

«Ежегодно, как только растает снег, мы мониторим разные районы города и регулярно проводим субботники», - сказала начальник отдела администрации городского округа Реутов по вопросам ликвидации самовольных, недостроенных объектов и экологии Надежда Крылова.

Это уже четвертый городской субботник с начала весны. В апреле волонтеры очистили территорию за рестораном «Вкусно и точка», в июне - лес у реки Чечера, в августе - «Яблоневый сад».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Волонтеры Реутов Мусор
05 сентября 2024, 00:07
Бесплатный урок по зумбе пройдет в Пестовском парке в Балашихе 8 сентября
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Бесплатные занятия по зумбе организуют для жителей Балашихи. Каждое занятие продлится один час. Первый танцевальный урок проведут Пестовском парке 8 сентября.

Популярные латиноамериканские ритмы теперь можно услышать в Пестовском парке микрорайона Железнодорожный. Здесь для жителей пройдут бесплатные уроки по зумбе. Основная задача таких занятий - тренировка мускулатурных групп, сухожилий, суставов и связок. Динамичный танец поднимает настроение, насыщает кровь кислородом.

Ближайший урок длительностью один час состоится 8 сентября в 9:00 на площади амфитеатра в Пестовском парке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Балашиха
04 сентября 2024, 23:35
Двух игроков «Чеховских медведей» признали лучшими по итогам сезона
фото: ГК "Чеховские медведи"
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Федерация гандбола России подвела итоги голосования на звание лучших игроков прошедшего сезона Суперлиги. Победителями стали спортсмены подмосковного клуба «Чеховские медведи».

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, Александр Ермаков признан лучшим линейным игроком, Антон Аксюков стал «открытием сезона».

«Чеховские медведи» со счетом 33:25 обыграли краснодарский «СКИФ».

​Матчи гандбольной российской Суперлиги проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Медведи Награды

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