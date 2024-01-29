Новую школу в подмосковном поселке Заречье достроят в 2024 году

Здание школы будет состоять из нескольких блоков высотой от одного до четырех этажей. Общая площадь составит 10,5 тысяч квадратных метров. В образовательном учреждении разместят учебные кабинеты, лаборатории для изучения физики, биологии, химии и информатики, два спортзала с раздевалками и душевыми.

«В настоящее время на строительной площадке задействованы 56 рабочих и три единицы техники. Продолжается устройство наружных инженерных сетей, внутренние сети готовы на 80%. Строители ведут черновую отделку. Уже закончено устройство теплосети и водопровода, при наступлении благоприятных погодных условий будут завершены фасадные работы», - рассказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Он также добавил, что ввод школы в эксплуатацию намечен на 3-й квартал 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

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