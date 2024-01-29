29 января 2024, 15:13

Новую школу в подмосковном поселке Заречье достроят в 2024 году

пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
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Школу на 600 мест откроют в этом году в поселке Заречье в Одинцовском округе. Строительная готовность объекта достигла 70%.

Здание школы будет состоять из нескольких блоков высотой от одного до четырех этажей. Общая площадь составит 10,5 тысяч квадратных метров. В образовательном учреждении разместят учебные кабинеты, лаборатории для изучения физики, биологии, химии и информатики, два спортзала с раздевалками и душевыми.

«В настоящее время на строительной площадке задействованы 56 рабочих и три единицы техники. Продолжается устройство наружных инженерных сетей, внутренние сети готовы на 80%. Строители ведут черновую отделку. Уже закончено устройство теплосети и водопровода, при наступлении благоприятных погодных условий будут завершены фасадные работы», - рассказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Он также добавил, что ввод школы в эксплуатацию намечен на 3-й квартал 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360»

Одинцово Школы
29 января 2024, 15:56
«Почта России» обновит 14 офисов в Подмосковье в 2024 году
«Почта России»
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«Почта России» продолжает модернизацию и строительство отделений в Московской области. В этом году на территории региона планируется обновить 14 почтовых офисов и возвести четыре современных модульных отделения.

Отделения получат новые интерьеры, обновленные фасады, мебель и современное оборудование. Они также будут оснащены «уголками здоровья». Жители Московской области смогут получать все почтовые и финансовые услуги в современном и комфортном окружении.

Кроме того, в модернизированных офисах можно будет воспользоваться сервисами портала госуслуг, в том числе подтвердить или восстановить учетную запись.

Директор макрорегиона Москва «Почты России» Сергей Бритвин рассказал, что для компании особенно важно то, чтобы каждый житель мог получить услуги высокого качества в комфортных условиях.

«Быстровозводимые почтовые отделения - хорошая альтернатива для небольших населённых пунктов», - подчеркнул Сергей Бритвин.

Новые модульные здания построят по технологии быстровозводимой конструкции, они появятся вместо устаревших зданий, где ранее располагались отделения.

В прошлом году «Почта России» отремонтировала 19 офисов в Московской области. 12 отделений обновили в рамках президентской программы, а семь из них отремонтировали за счет собственных средств компании.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Школы
29 января 2024, 15:47
Автоинспекторы напомнили о дорожной безопасности посетителям катка в Одинцове
пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
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Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции организовали акцию на катке в парке культуры, спорта и отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной. Инспекторы встали на коньки и провели профилактические беседы со студентами и другими посетителями о правилах поведения на дороге.

Посетителям катка напомнили о правилах дорожной безопасности и мерах предосторожности зимой. Автоинспекторы рассказали о безопасном переходе проезжей части и необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток. В конце всем участникам акции вручили информационные брошюры и световозвращающие аксессуары.

Подобные акции проходят в Одинцове регулярно. Полицейские проводят беседы со взрослыми и детьми на дорогах, в образовательных и спортивных учреждениях, а также в общественных местах. В прошлом году Одинцовский округ стал лучшим в рейтинге муниципалитетов Московской области в категории «Безопасность дорожного движения».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово ГИБДД Студенты
29 января 2024, 15:27
Подмосковье выиграло 3 медали на чемпионате России по конькобежному спорту
Союз конькобежцев России
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Подмосковные спортсмены завоевали три медали на чемпионате России по конькобежному спорту. Об этом сообщили в министерстве физической культуры региона.

В спринтерском многоборье золото взяла Дарья Качанова. Она победила на всех четырех дистанциях, а сумму ее очков официально зафиксировали как рекорд катка «Кузбасс», где прошли соревнования. Коллега Дарьи по команде Елена Еранина стала бронзовым призером турнира.

В классическом многоборье среди мужчин первое место занял Руслан Захаров. Представитель Московской области также установил рекорд катка среди мужчин на дистанции пять тысяч метров Чемпионат России по конькобежному спорту проходил в городе Кемерово. Около 100 сильнейших конькобежцев из России и Белоруссии приняли участие в соревнованиях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
29 января 2024, 15:26
Теннисный центр построят в парке Малевича в Одинцове к 2026 году
Мособлархитектура
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Трехэтажный теннисный центр построят в парке Малевича в Одинцовском округе. Его фасады будут выполнены из стекла. Открытие спорткомплекса планируется в 2026 году.

Общая площадь центра составит более 12 тысяч квадратных метров. На первом этаже разместятся зоны для игры в падел-теннис и сквош, универсальный зал для баскетбола и тренажерный зал.

На втором этаже спроектировали зону входной группы, вестибюль с рецепцией, раздевалки для открытых игровых площадок, тренерские и кафе. На третьем этаже будет кафе и ресторан, зал для игры в теннис с раздевалками и vip-блок раздевалок с зоной отдыха. Антресоль отведут под пространство для занятий йогой и зал для кардиотренажеров.

После завершения работ на благоустроенной территории под открытым небом заработают открытые теннисные корты и спортивная площадка для стритбола.

«В здании единовременно смогут тренироваться до 174 человек. Строительство объекта планируется завершить в конце 2026 года», - рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Строительство Теннис Парки

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