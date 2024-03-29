Новую школу в микрорайоне Восточный в Звенигороде достроят в 2024 году

Специалисты во время проверки также изучили точность углов кладки и размеры поперечного сечения элементов конструкции. По этим показателям эксперты подтвердили строгое соблюдение всех технологических норм и стандартов строительства.

Новое учебное заведение рассчитано на 1100 учеников. Четырехэтажное здание включает блок начальной школы на 400 мест и блок основной и старшей школы, где будут обучаться 700 учащихся. В школе предусмотрены специализированные классы и лаборатории, спортивный и актовый залы, читальный зал с IT-зоной, столовая, медицинские кабинеты, а также помещения для логопеда и психолога.

На пришкольной территории появится спортивное ядро, учебно-опытная зона и пространство для подвижных игр и школьных мероприятий.

Напомним, что возведение школы осуществляется в рамках национального проекта «Образование».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».