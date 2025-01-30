Новую школу в микрорайоне Подрезково в Химках откроют в 2026 году

Открытие образовательного учреждения запланировано на 2026 год. Школа будет расположена на территории жилого комплекса «1-й Шереметьевский».

«На объекте сейчас работают 147 человек. Мы стараемся синхронизировать все этапы строительства, одновременно выполняя работы по монолиту и изоляции. Фундамент и подземная часть уже полностью готовы, в ближайшее время начнётся монтаж инженерных систем», - сообщил руководитель проекта от генподрядной организации Михаил Яковин.

Общая площадь здания составит около 20 тысяч квадратных метров. Проект школы включает пять отдельных блоков. Помимо учебных классов, в здании предусмотрены два спортивных зала, бассейн, актовый зал, библиотека и лаборатории. На прилегающей территории появится зелёный сквер, а также спортивные площадки - футбольное и баскетбольное поля, зоны воркаута и игровые пространства.

Рядом со школой планируется строительство современного детского сада на 400 мест. После завершения работ оба объекта будут переданы в управление города и станут государственными учреждениями, что станет важным событием для жителей микрорайона.