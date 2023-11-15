Новую школу в микрорайоне Барыбинов в Домодедове построят в 2024 году

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, сейчас рабочие завершают монолитные работы по возведению здания. Над этим трудятся около 100 человек и шесть машин.

«Ведутся работы по кладке наружных и внутренних стен, монтажу перекрытий, а также устройству ливневой канализации», - добавили в министерстве.

Площадь трехэтажного здания превысит 10 тысяч квадратных метров. Там разместят гардеробные, раздевалки, учебные кабинеты, актовый и спортивный залы и другие помещения. на территории обустроят стадион, детские площадки, места отдыха и зону для проведения мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».