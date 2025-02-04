Новую школу в истринском ЖК «Кембридж» поставили на кадастровый учет

Пока в муниципалитете строятся здания будущих учреждений образования, администрация Подольска формирует педагогический состав. Об этом глава округа Григорий Артамонов рассказал на совещании у губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Школа на 500 мест в жилом комплексе «Новая Щербинка» начнет работать с 1 сентября текущего года и войдет в состав образовательного комплекса МОУ СОШ имени Д. И. Зернова. В новом учебном году в микрорайоне Климовск, на улице Победы, 3в, откроется школа на 1100 мест, которая будет включена в комплекс МБОУ СОШ № 1.

В новых образовательных учреждениях будут работать около 100 педагогов, штат предварительно сформирован. «Среди новых сотрудников - как опытные, так и молодые специалисты», - рассказал Григорий Артамонов.

В городском округе уже работают около 200 начинающих преподавателей. В 2025 году планируется направить на обучение педагогическим специальностям еще 20 выпускников школ.