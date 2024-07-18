Новую школу в деревне Сабурово под Красногорском откроют 1 сентября

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Сейчас на объекте трудятся более 200 рабочих и восемь машин спецтехники. Делают внутренние инженерные сети, полы, монтаж дверей и лифтов. Устанавливают витражи и стеклопакеты.

Во дворе обустраивают спортивные и игровые площадки, места для отдыха. Кладут брусчатку, делают отмостки и пожарные проезды.

В четырехэтажном здании помимо специализированных классов и лабораторий расположится IT-полигон, библиотека, два спортивных и один актовый залы, столовая.

Открытие школы планируется 1 сентября 2024 года.

К учебному году в Подмосковье построят больше 30 новых школ и отремонтируют еще 40. Губернатор Андрей Воробьев отметил высокий темп работ и призвал строго соблюдать заявленные сроки. Все объекты должны открыться 1 сентября.

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