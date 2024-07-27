Новую школу в деревне Бородино городского округа Мытищи откроют 1 сентября

Строительство школы завершено, и в настоящее время идет расстановка мебели и оборудования. На прилегающей территории продолжается благоустройство, где будут расположены спортивные и игровые площадки с малыми архитектурными формами.

В школе предусмотрены новые учебные кабинеты, лаборатории, помещения для продленного дня для начальных классов, медицинского блока и библиотеки. Также в школе будет актовый и спортивный залы, а столовую оснастят самым современным оборудованием.

Новая школа станет важным шагом в развитии образовательной инфраструктуры региона и обеспечит комфортные условия для обучения и развития детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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