Новую школу построят в ЖК «Рублевский Квартал» в Одинцове

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, площадь четырехэтажного здания превысит 13 тысяч квадратных метров. Школа будет рассчитана на 44 класса по 25 детей. Там обустроят помещения с игровыми и спальнями, а также учебные кабинеты, лаборатории, мастерские и двухуровневый информационно-библиотечный центр.

В здании также разместят многофункциональный зал с амфитеатром, два спортзала и столовую.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

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