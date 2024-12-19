Новую школу построят в ЖК «1-й Южный» в Ленинском округе

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, школу построят на улице Фруктовые Сады в деревне Тарычево. На объекте уже начали устройство котлована под фундамент будущего учреждения.

Площадь здания составит 16 тысяч квадратных метров, там обустроят свыше 60 учебных классов, а также лаборантские, мастерские, два спортзала, атриум с амфитеатром и многое другое. На территории обустроят зеленые зоны с теневыми навесами, велопарковки и места для занятий спортом.

Всего в жилом комплексе запланировали построить две школы. Второе учреждение будет рассчитано на 1725 мест.

ЖК «1-й Южный» находится в одном километре от МКАД. На его территории возведут 14 домов, три детских сада, поликлинику и две школы.