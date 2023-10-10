Новую школу построят на улице Победы в Подольске к 2024 году

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Как рассказали в Минстрое Подмосковья, рабочие уже приступили к устройству котлована и котельной. В трехэтажном здании обустроят блоки начальной, основной и старшей школы, где разместят гардеробы, учебные кабинеты, помещения для групп продленного дня, спортивные и музыкальные залы. Школьники будут заниматься в лабораториях, мастерских, информационном центре с зоной IT. Также в учреждении будет работать столовая на 550 мест, психолого-педагогическая помощь и многое другое.

На территории обустроят стадион с беговыми дорожками, места для занятий спортом, учебно-опытную зону и площадку для проведения мероприятий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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