Новую школу открыли в поселке Заречье

В школе обустроили кабинеты для занятий, два спортивных зала, библиотеку, столовую, медицинский блок. Все помещения оснащены современным оборудованием. Для успешной учебы и дополнительных занятий школьникам создали все необходимые условия.

Блок начальной школы рассчитан на 200 учеников. В нем предусмотрены девять кабинетов, игровые группы продленного дня со спальными помещениями и малый спортивный зал. В блоке основной и общей школы могут обучаться 400 ребят. Для них обустроили кабинеты физики, химии и лингафонный, а также многофункциональный спортивный зал.

На территории школы разместили сразу несколько функциональных зон. Здесь есть беговые дорожки, площадки для баскетбола и волейбола, поле для мини-футбола. Одна из зон возведена в рамках губернаторского проекта «Открытый стадион» и доступна всем. Также по всему периметру здания установили ограждение.

«Сегодня посмотрели новую школу, которую возвел и передал нам инвестор, группа компаний „Самолет“. Сегодня здесь уже обучаются 507 ребят, работают 34 учителя. Весной следующего года на школьной территории планируем установить теплицу и обустроить экоуголок», - рассказал глава округа.

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