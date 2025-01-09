Новую школу открыли в Ленинском округе в первый учебный день 2025 года

По проекту будущая школа должна была вместить 1100 человек. Однако по просьбе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова застройщик увеличил вместимость образовательного учреждения еще на 400 мест.

Как рассказал руководитель муниципалитета, школу построили с опережением сроков.

«В конце прошлого года были здесь с Андреем Воробьевым, убедились, что школа полностью готова. Совместно с родителями приняли решение не отвлекать детей в ходе учебного процесса, а перенести открытие на новый год. За это время оформили лицензию и другие необходимые документы. Сегодня школьники уже начали заниматься в большом, светлом, просторном помещении», - пояснил Станислав Каторов.

Здание учебного заведения разделили на два блока: для младших классов, для среднего и старшего звена. В школе работает уникальный библиотечно-информационный центр с IT-зоной. Помимо этого, в образовательном учреждении построили просторный холл с амфитеатром и панорамной крышей. Школу обеспечили современной техникой и всеми необходимыми учебными материалами, полностью укомплектовали штат педагогов.

Многие дети перешлю в это учебное заведение из старого корпуса Видновской школы № 11, она работала с тройной нагрузкой.

«В здании нашей школы обучались порядка 2900 ребят при проектной вместимости менее 1000 человек. Благодаря новому корпусу удалось разгрузить школу в два раза и полностью уйти от второй смены в обоих зданиях», - поделилась директор учреждения Людмила Нарышкина.

Отметим, что сегодня в состав Видновской школы № 11 входят семь дошкольных отделений в общей сложности на 1700 человек. Сейчас возводят еще один детский сад на 310 детей, его тоже сдадут в этом году.