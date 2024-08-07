Новую школу откроют в микрорайоне Бисерово-2 Богородского округа в сентябре

Новая школа станет частью Центра образования № 29. В трехэтажном здании разместили учебные кабинеты, лаборатории по физике, робототехнике и проектированию, химии и биологии, компьютерный класс, библиотечный центр, кабинет психолога, медицинский блок и просторную столовую на 200 мест.

Для уроков труда оборудованы мастерские по обработке дерева и металла, кабинет кулинарии и домоводства. В школе имеется актовый зал на 400 мест. Для занятий физической культурой и спортом в школе есть два спортивных зала, стадион, уличные волейбольная и баскетбольная площадки, а также кабинет для занятий ритмикой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к сентябрю в регионе откроют 39 новых школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».