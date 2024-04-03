Новую школу откроют в микрорайоне Бабырино в Домодедове в 2025 году

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, сейчас рабочие приступили к фасадным работам. Всего на объекте трудятся более 90 человек и пять машин.

«Подрядчиком ведутся работы по кирпичной кладке стен и перегородок и утеплению здания, устройству наружной ливневой канализации, монтажу систем отопления и сантехнические работы. Общая строительная готовность здания составляет 30%», - сказали в ведомстве.

В трехэтажном здании обустроят учебные кабинеты, лаборантские, медблок, спортзал, библиотечный центр и другие помещения. На территории разместят стадион с легкоатлетическим сектором, детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

Общая площадь корпуса превысит 10 тысяч квадртных метров.

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