Новую школу откроют на Высоковольтной улице в Раменском к сентябрю

Как рассказали в подмосковном Минстрое, рабочие уже приступили к благоустройству территории. На площадке трудятся более 170 челвоек и шесть машин.

«На объекте идут фасадные работы, ведется монтаж инженерных сетей и отделка помещений. Одновременно рабочие продолжают благоустройство прилегающей территории», - отметили в ведомстве.

В трехэтажном здании обустроят блоки начальной, средней и старшей школы с отдельными входами. Там обстроят гардеробы и места ожидания для родителей.

В школу будут работать учебные классы, лаборатории, помещения для групп продленного дня, кружковые, актовый и спортивный залы, а также библиотека и столовая на 200 мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил выпускников школы в Реутове. Он пожелал им успешной сдачи экзаменов и поступления в вузы.

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