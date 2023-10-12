Новую школу откроют на улице Мира в Мытищах в 2024 году
Школу на 1,1 тысячи мест откроют на улице Мира в Мытищах в сентябре 2024 года. Она станет вторым корпусом гимназии № 17.
Сейчас на объекте трудятся 90 рабочих, работают два башенных крана. На текущий момент все инженерные сети вынесены из зоны строительства, построена подстанция.
«В настоящее время нулевой цикл выполнен на 100%, произведены монолитные работы на первом этаже - на 80%, на втором этаже - порядка 20%, выполняется гидроизоляция перегородки на первом этаже», - рассказала генеральный директор группы компаний «Стройтэкс» Татьяна Чебаненко.
Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте детских садов в регионе.
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