Новую школу на Западной улице в Одинцове откроют в 2025 году

В здании смогут учиться 1,1 тысячи детей. На трех этажах разместятся учебные помещения, игровые, кабинет музыки, помещения для групп продленного дня, медицинский и пищевой блоки, мастерские, лаборатории и другие помещения. Особенностью проекта станет демонстрационное пространство с зоной авторского чтения.

Строительство школы началось в феврале 2024 года. К этому дню на площадке на 80% выполнили возведение конструкций здания, началась отделка.

Достроить школу планируется к августу 2025 года, а уже в сентябре здесь собираются встречать первых учеников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил , что в подмосковных школах работают 52 тысячи талантливых педагогов, которые каждый день дарят ребятам новые знания и вдохновляют их на новые открытия и достижения.