19 декабря 2024, 09:33

Новую школу на 825 мест построят в ЖК «Одинбург» в Одинцове

AFI Development
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В семейном квартале «Одинбург», расположенном в городском округе Одинцово, построят школу на 825 мест. Об этом сообщило Министерство жилищной политики Московской области.

Сейчас на объекте завершаются монолитные работы, укладывается кровля, монтируются фасады и окна. На последнем этапе установят необходимое оборудование.

В четырехэтажной школе сделают просторные классы, медицинский блок, вместительную столовую и многофункциональный спортивный зал. Актовый зал на 300 мест станет площадкой для проявления талантов и проведения различных мероприятий.

Семейный квартал «Одинбург» находится в Одинцовском городском округе, всего в 10 километрах от МКАД. Микрорайон расположен рядом с рекой и лесопарками, усадьбой Архангельское и Мещерским парком. Здесь уже построены девять корпусов и детский сад. Активно ведется строительство новых секций.

Одинцово Школы Строительство
19 декабря 2024, 10:40
Более 3 тысяч наборов «Я родился в Подмосковье!» выдали в роддомах с января
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Молодые родители при рождении ребенка могут получить выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье!». В его состав входит более 50 предметов для мамы и малыша, в том числе одежда, игрушки, постельное белье, косметика, средства гигиены и многое другое.

«В наборе мы постарались собрать все самое необходимое как для мамы, так и для ребенка. Женщина сможет посвятить больше времени подготовке к родам, посещать школу будущих мам, так как все самое необходимое она получит в роддоме», - говорит министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

С начала года больше трех тысячи мам предпочли получить подарочный набор. Сделать это могут жители, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. Можно выбрать денежный эквивалент подарка - 20 тысяч рублей. Заявление на выплату примут прямо в роддоме.

В Московской области открыли крупный многофункциональный медицинский центр для детей, создали одну из лучших в России систем родовспоможения, а младенческая смертность сократилась. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на V съезде педиатров региона , который прошел в сентябре.

Дети Здравоохранение Роддома
19 декабря 2024, 10:30
Вручение премии «Триумф» за спортивные достижения прошло в Подольске
Телеканал «360»
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Спортивные итоги 2024 года подвели в городском округе. Вспомнить достижения и построить новые планы на следующий год собрались спортсмены, тренеры, администрация и жители муниципалитета.

Активно поддерживает округ и инклюзивные виды спорта. Еще одной премии удостоен инструктор по адаптивной физкультуре клуба «Корсар» Сергей Брагин. В Подольске создана пока единственная в Подмосковье хоккейная команда для детей с ментальными нарушениями. 15 девчонок и мальчишек с разными диагнозами тренируются в ледовом дворце «Витязь» три раза в день и уже показывают хорошие результаты.

Проведены сотни мероприятий и соревнований, завоеваны тысячи медалей. В этом году, впрочем, как и всегда, подольские спортсмены были на высоте.

«Городской округ Подольск традиционно является лидером в спорте не только в Подмосковье, но и во всей нашей стране», - отметил глава муниципалитета Григорий Артамонов. Он поблагодарил спортсменов и их наставников за достижения и пожелал продолжать совершенствоваться и побеждать.

Церемония награждения началась с вручения самой престижной в области спорта муниципальной премии имени Михаила Аптекаря тренеру спортивной школы олимпийского резерва «Пахра». Максим Попков тренирует детей вот уже 14 лет. В этом году его подопечные представляли Подольск и Россию на татами в Токио. С первенства по киокусинкай вернулись домой практически с мешком золотых медалей.

На высоком уровне держат планку воспитанники Подольской федерации дзюдо и самбо. Заместитель главы городского округа Вадим Буров вручил ребятам удостоверения, подтверждающие высокое звание «Мастер спорта».

На сцену за наградами также выходили студенты и трудовые коллективы, которые проявили себя на любительском уровне. Универсиады, спартакиады, соревнования по месту жительства - десятки тысяч подольчан активно занимаются физкультурой из года в год.

Спортсмены Подольск Награды
19 декабря 2024, 10:23
Активисты из Волоколамска провели творческие мастер-классы для людей с ОВЗ
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Волонтеры «Молодой гвардии» и сторонники партии «Единая Россия» побывали в Центре реабилитации слепых в Волоколамске. Они пообщались с его воспитанниками и организовали для них мастер-классы.

Мероприятие прошло в рамках федерального партийного проекта «Единая страна - доступная среда». Мастер-классы подготовили специалисты Лаборатории развития территорий под руководством Артели мастеров Подмосковья.

Участниками стали более 40 инвалидов по зрению. Их обучили работе с глиной на гончарном круге, созданию ароматических саше и объемных картин из кофе и семян, декорированию органайзеров и рисованию тактильными красками. Помощь им оказывали молодогвардейцы.

«Сначала я немного волновалась, не зная, как лучше помочь, но очень быстро поняла, насколько важна наша поддержка. Этот визит стал для меня настоящим уроком человечности и подтверждением того, что доступная среда - это не только пандусы и таблички шрифтом Брайля, но и внимание, поддержка и возможность для самореализации каждого человека», - отметила активист «Молодой гвардии единой России» Яна Ермолова.

Волонтеры Волоколамск «Единая Россия»
19 декабря 2024, 09:52
Утренние пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов 19 декабря
Медиасток.рф
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В четверг, 19 декабря, уровень загруженности дорог Московской области оценили в пять баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

На дорогах региона зафиксировано 806 тысяч автомобилей, что на 2% меньше по сравнению со средним показателем за прошлый месяц.

Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Долгожданную новую разворотную эстакаду запустили вблизи деревни Апаринки: между Каширским шоссе и трассой А-105. Движение открыл губернатор Андрей Воробьев. Теперь появится бессветофорный проезд в сторону Москвы - это часть большой реконструкции загруженной Каширки.

Дороги Водители

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