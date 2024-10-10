10 октября 2024, 14:55

Новую школу на 550 мест в Домодедове достроят в 2025 году

Министерство строительного комплекса Московской области
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Подрядчик, который занят на строительстве новой школы в Домодедове, выполнил более 50% от запланированного объема. Образовательное учреждение расположилось в микрорайоне Барыбино. Его откроют в 2025 году.

Подрядчик завершил монолитные работы. На объекте заняты 115 человек, используется семь единиц техники. Строители проводят монтаж инженерных сетей, занимаются внутренней отделкой.

Площадь здания - более 10 тысяч квадратных метров. Здесь расположат учебные классы, лаборатории и мастерские, помещения для кружков, актовый и спортивный залы, библиотеку, столовую с пищеблоком полного цикла, медицинский кабинет и административные помещения. Школу адаптируют для учеников с ограниченными возможностями здоровья.

Отметим, строительство ведется по государственной программе за счет регионального бюджета. Открытие запланировано на 2025 год.

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Школы Строительство Город Домодедово
10 октября 2024, 16:06
Школьник из Подольска стал призером международной олимпиады
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Четвертая международная олимпиада по финансовой безопасности прошла в Краснодарском крае. Ученик подольской школы имени Дмитрия Зернова Евгений Пшеничников показал на соревнованиях высокий результат.

Финальный этап олимпиады состоялся на площадке федерального пространства «Сириус». Программа мероприятия включала мастер-классы и лекции, дискуссии и спортивные соревнования. Для участников впервые прошел международный диктант по финансовой безопасности.

За победу боролись около 600 юношей и девушек из 36 стран мира. Призы достались 138 студентам из разных государств и 28 российским школьникам. Евгений Пшеничников завоевал серебряную медаль. Ученик 11-класса не впервые отмечен наградой, в его коллекции уже есть победы и призовые места конкурсов и олимпиад разного уровня.

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Подольск Школьники конкурсы
10 октября 2024, 16:06
Школьники посетили с экскурсией Дмитровский завод гибкой упаковки
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Для учащихся 7«Б» класса Яхромской школы № 2 организовали экскурсию на Дмитровский завод гибкой упаковки. Ребята побывали в цехах предприятия, увидели процесс изготовления тары для нужд пищевой промышленности.

В рамках курса профориентационных занятий «Россия - мои горизонты» ученики 7«Б» класса Яхромской школы № 2 посетили с экскурсией Дмитровский завод гибкой упаковки. Это крупный производитель, с 1979 года он выпускает продукцию для пищевого рынка. На заводе упаковку покупают предприятия кондитерской, пищевой и рыбной отраслей.

Перед экскурсий в цеха предприятия ребятам провели инструктаж по технике безопасности. Школьники увидели процесс производства упаковки, познакомились с современным оборудованием завода. Оно работает в автоматическом режиме, им полностью управляют при помощи компьютера.

«Ребята узнали много нового и интересного. Курс занятий „Россия - мои горизонты“ направлен на то, чтобы помочь школьникам подготовиться к осознанному выбору профессии. Он знакомит их с миром профессий и с рынками труда - как на федеральном, так и на региональном уровне», - отметил один из организаторов экскурсии.

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Школьники Дмитров
10 октября 2024, 15:42
Выставки и мастер-классы организовали для детей в библиотеке в Лобне
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Несколько образовательных мероприятий для юных горожан провели в центральной библиотеке в Лобне. Выставки, мастер-классы и занятия посетили дети разного возраста.

Для ребят с ограниченными возможностями здоровья из семейного центра «Дмитровский» сотрудники учреждения провели интерактивную программу «Осень золотая». Малыши поучаствовали в мастер-классе, где научились изготавливать поделки из различных природных материалов, а также узнали много интересного об этом красивом времени года.

Школьники посетили занятие в студии «Молодой журналист», где смогли познакомиться с особенностями этой профессии. Ребят научили различать криминальную и репортажную хроники и правильно брать интервью.

Программу «Азбука здоровья» провели в детской библиотеке. Участники мероприятия осмотрели книжно-иллюстрированную выставку «Здоровье - твое богатство», где были представлены произведения с полезными советами. Для юных лобненцев также устроили викторину по здоровому образу жизни и помогли им изготовить тренажер для развития дыхания.

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Выставки Дети Лобня
10 октября 2024, 15:35
Многодетные семьи в Ленинском округе получили 80 земельных участков в 2024 году
Unsplash
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Еще 80 участков для многодетных семей выдали в Ленинском округе в 2024 году. Собственники смогут использовать сотки для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства или ведения садоводства.

В рамках программы многодетные семьи получают от 10 до 15 соток. Из 80 земельных участков 51 находится в Раменском городском округе, 28 - в Ступинском и 1 - в Каширском.

«Одной из мер поддержки государства для многодетных семей является предоставление земельного участка. Это важное решение, направленное на улучшение качества жизни семей, которые стремятся обеспечить комфортное будущее и развитие для своих детей», - сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Администрация Ленинского округа выдала 572 земельных участка с 2011 года. На сегодня на учете состоят 498 семей, которые имеют право получить в собственность положенные сотки. Еще 16 семей получили выплату 400 тысяч рублей взамен земли.

В Министерстве социального развития также сообщили, что участок могут получить многодетные семьи, где совершеннолетние дети до 23 лет получают образование очно.

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Семья Ленинский округ

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