24 августа 2024, 14:33

Новую школу на 2000 мест в Котельниках откроют 1 сентября

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В городском округе Котельники в микрорайоне Парковый построили новую школу на 2000 учеников. Сейчас подрядчики проверяют работу инженерных систем, клининговая компания убирает территорию. Учреждение откроет свои двери для детей в День знаний.

Новую школу в Парковом возвели в рамках региональной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Рабочие закончили строительно-монтажные работы, сейчас запускают и проверяют инженерные сети. Сотрудники клининговой компании готовят учебное заведение к открытию.

Площадь здания школы составляет 29,7 тысяч квадратных метров. В учреждении обустроили просторные классы, специализированные кабинеты, многофункциональные спортивные залы, зал для танцев, актовый зал на 600 мест и обеденный зал на 1000 мест. Также в школе предусмотрели библиотеку с ИТ-зоной, кванториум, лаборатории и мастерские.

Вблизи заведения построили стадион с беговыми дорожками, площадки для баскетбола и волейбола, а также детские игровые зоны.

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Школы Котельники Образование
24 августа 2024, 14:35
Методы помощи паллиативным детям представили на форуме в Подмосковье
Пресс-служба координационного центра паллиативной медицинской помощи МО
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Благотворительный фонд «Бумажная птица» провел форум, посвященный помощи тяжелобольным пациентам. Мероприятие состоялось в домодедовском детском хосписе.

На форуме обсудили правила и все нюансы оказания помощи неизлечимо больным пациентам в Подмосковье. Слушателям рассказали, как облегчить получение паллиативного статуса для детей, о мерах поддержки и способах адаптации семей.

В этом году фонд «Бумажная птица» получил президентский грант в размере 4,7 миллиона рублей, который направят на развитие обучающих программ для сотрудников социальных центров. Они ежедневно сталкиваются с тяжелыми ситуациями, поэтому очень важно повысить уровень знаний по уходу за паллиативными пациентами, особенно детьми.

На практической части форума все желающие смогли отработать полученные навыки по оказанию помощи совместно с пациентами хосписа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Здравоохранение
24 августа 2024, 12:49
Глава Чехова Собакин встретился с жителями деревни Крюково
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Глава городского округа Чехов Михаил Собакин и его заместители, а также депутаты и руководители профильных подразделений встретились с жителями деревни Крюково. Более 70 обращений поступило за время выездного приема.

Жители интересовались, почему в деревне не было горячей воды. Михаил Собакин пояснил, что на котельной № 23 промывали котлы. Он уточнил, что ресурсоснабжающие организации должны своевременно предупреждать о предстоящем отключении.

Помимо этого, обсуждали содержание многоквартирных домов и контейнерных площадок, обеспечение льготными лекарствами, благоустройство дворов, очистку прудов и вопросы земельно-имущественных отношений. Все обращения передали исполнителям.

Жители округа могут получить консультацию в территориальных отделах в селах Дубна, Новый Быт и Троицкое.

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Чехов
24 августа 2024, 12:14
Глава Щелкова Булгаков проверил готовность домов к отопительному сезону
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Глава городского округа Андрей Булгаков и инспекторы профильного министерства проверили готовность многоквартирных домов к предстоящему отопительному сезону. На территории округа их более 1300.

Паспорта готовности получают многоквартирные дома, где провели теплоизоляцию, отремонтировали инженерные сети, сделали опрессовку тепловых сетей, осушили подвал и закрыли тепловой контур. Документ выдали 840 объектам. Остальные устраняют недочеты.

«Спустились в подвал дома № 6А по улице Талсинская. Здесь было много обращений от жителей. Управляющая компания провела работы по замене канализации, инженерных сетей и кранов. Привели в порядок электрику, повесили специальные светильники. Подвал осушен и обработан», - написал в своем телеграм-канале Андрей Булгаков.

В доме № 17к1 на улице Комарова отремонтировали кровлю и систему водоотведения. В доме № 6 на Краснознаменской починили электрооборудование, а в доме № 5 на улице Механизаторов поменяли входную дверь в подвал.

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Отопление Щелково
24 августа 2024, 10:24
Строительство детской поликлиники в Пушкино завершится к концу 2025 года
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Строительство детской поликлиники на 400 посещений в смену ведется в рамках проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия». Объект на 400 посещений в смену расположится на проезде Розанова.

Глава городского округа Максим Красноцветов, главный врач клинической больницы имени профессора Розанова Владимир Мануйлов, представители подрядной и ресурсоснабжающей организаций посетили стройплощадку.

Рабочие укрепляют стены котлована и заливают плиты нулевого цикла. Площадь детской больницы - 1700 квадратных метров. Ее планируют построить к концу 2025 года.

«Очень ждем открытия детской поликлиники. Мы видим, как развивается медицина в нашем городе, и это радует. У меня двое маленьких внуков. Мне, как коренному жителю Пушкино, важно, чтобы они получали всю необходимую помощь в родном городе», - поделилась жительница Пушкино Светлана Бокова.

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Строительство Поликлиники Пушкино

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