Новую школу на 1,1 тысячи мест в 5-м микрорайоне Жуковского достроят к сентябрю

Четырехэтажное здание общей площадью более 16,8 тысячи квадратных метров будет состоять из секций-блоков начальной школы на 400 учащихся, а также основной и старшей школы на 700 учеников. В школе будет два спортивных зала с раздевалками, душевыми и тренерскими, актовый зал с эстрадой и артистическими помещениями, библиотечно-информационный центр, пищеблок и многое другое.

«Открыть новую школу в 5-м микрорайоне, строительство которой началось в начале прошлого года, мы планируем уже 1 сентября 2024 года. Знаю, что у многих жителей города возникает вопрос о том, кто будет учиться в новом здании. Отвечаю. В новое здание, которое сейчас строится, переедет школа № 10», - написал Борис Аубакиров.

Мест в новой школе хватит всем детям, проживающим в 5-м микрорайоне. При этом те, кто сейчас учится в школе № 10, смогут выбрать: или продолжить учебу в родной школе, или перейти в другую, ближе к дому. В начале недели глава Жуковского провел очередной осмотр стройплощадки новой школы на 1,1 тысячи мест и лично убедился в качестве работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте детских садов в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».