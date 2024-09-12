12 сентября 2024, 15:17

Новую школу и два детских сада построят в Котельниках в 2027 году

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В городе Котельники на пересечении Новорязанского и Дзержинского шоссе началось строительство нового жилого квартала «Дюна», который станет воплощением концепции «город в городе». В рамках этого проекта планируется создать школу на 1100 мест и два детских сада.

Первый детский сад, рассчитанный на 110 мест, откроет свои двери уже к концу 2027 года. Помимо образовательных учреждений, здесь появятся почта, поликлиника, пункт полиции, центр «Мои документы», фитнес-центр, спортзал, школа искусств, бизнес-центр, торговая галерея и центр бытовых услуг.

Внутреннее пространство квартала включит специальные зоны для детей разных возрастов, воркаут-площадку и места для отдыха.

Ожидается, что проект станет новым стандартом для городского развития в Котельниках, обеспечивая жителям высокий уровень жизни и доступ ко всем необходимым услугам прямо у порога их дома.

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Строительство Котельники
12 сентября 2024, 13:47
Подмосковье учителя смогут провести диагностику по информатике на «Яндекс.Учебнике»
Медиасток.рф
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Подмосковные учителя смогут провести диагностику по информатике для учеников с пятого по 11-й классы с 16 сентября. Это можно будет сделать через платформу «Яндекс.Учебник».

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, вопросы организованы по разделам учебного курса. Туда включили задания по цифровой грамотности, теории, технологиям, алгоритмам и программированию. Это позволит педагогам объективно оценить уровень знаний учеников.

Задачи разделя по возрастным категориям. В этом году участие в тестировании впервые смогут принять студенты колледжей.

«В результате диагностики преподаватели получат подробную статистику как на уровне классов, так и по каждому ученику в отдельности. Это даст возможность более глубоко понять сильные и слабые стороны каждого школьника и разработать персонализированный подход к обучению», - отметили в министерстве.

Пройти диагностику можно за один урок. Провести ее можно в школе или задать на дом. Результаты поступят в личный кабинет учителя 20 октября.

Тестирование доступно по ссылке. Учителю необходимо зарегистрироваться, создать класс, добавить туда учеников и раздать им логины и пароли.

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Школы Школьники
12 сентября 2024, 13:37
Более 90% годового плана повышения надежности электроснабжения выполнили в Подмосковье
Мособлэнерго
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Представители «Мособлэнерго» завершили 91,9% мероприятий программы по повышению надежности электроснабжения в городских округах Московской области на 2024 год. Программа включает ремонт, реконструкцию и строительство подстанций и ЛЭП. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

На текущий момент завершены работы на 328 объектах. Рабочие капитально отремонтировали 77,8 километра линий электропередачи и 95 подстанций, построили и реконструировали свыше 74 километров ЛЭП и 68 трансформаторных подстанций.

Запланированный объем работ уже выполнили в Дубне, Егорьевске, Люберцах, Лыткарине, Мытищах, Ленинском округе и Электростали. В ведомстве отметили, что по сравнению с прошлым годом объемы ремонта и обновления оборудования подстанций увеличены. Так, в Домодедове заменили оборудование в двух подстанциях, что улучшило электроснабжение артезианских скважин, а в Воскресенске замена трансформатора повысила надежность для 500 потребителей.

Напомним, в рамках программы в 2024 году охвачен 381 электрообъект. Помимо этого, запланирована замена 658 опор, 97 километров проводов и реконструкция 39 подстанций.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабной реконструкции одной из значимых котельных Подольска , которая находится при Климовском патронном заводе. Раньше она была в частной собственности, но после крупного сбоя прошлой зимой объект передали муниципалитету, чтобы избежать подобных ЧП.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
12 сентября 2024, 12:36
Тестирование узбекского автобуса SAZ LE60 завершилось в Подмосковье
АО "Мострансавто"
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Трехмесячные испытания автобуса узбекского производства SAZ LE60 завершились в Подмосковье. Компания «Мострансавто» получила хорошие отзывы на машину от водителей и пассажиров.

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что тестирование автобуса проводили с июня по сентябрь на одном из маршрутов МАП № 6 города Одинцово. За три месяца пассажиры совершили больше 23 тысяч поездок на этом транспортном средстве.

За период тестирования не было ни одной нештатной ситуации. Водители отметили высокую маневренность машины, эффективность эксплуатации. Пассажиры оценили комфорт.

На основе полученных оценок жителей Московской области и сотрудников компании будет принято решение о поступлении автобуса в парк «Мострансавто».

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт - одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы
12 сентября 2024, 08:36
Спортсмены из Химок стали призерами соревнований по конной выездке
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Воспитанники спортивной школы «Планерная» из Химок приняли участие в соревнованиях по конной выездке «Осенний кубок в Кузьминках». Химчане выиграли золотую, две серебряных и бронзовую медали.

Мария Тихомирова стала первой в детском зачете среди мальчиков и девочек возрастной категории 10-14 лет. Серебряную медаль получила Варвара Афонина, а бронзу выиграла Варвара Яковлева. Ксения Семкова также принесла Химкам серебро за прохождение другого маршрута.

«Поздравляю наших юных спортсменов! Они не только показали отличный результат, опередив своих соперников, но и проявили настоящий спортивный характер и невероятную волю к победе», - отметила муниципальный депутат городского округа Химки Юлия Мамай.

Победителей и призеров в каждом зачете наградили кубками, медалями и дипломами. Всего Химки на соревнованиях представляли шесть спортсменов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион впервые занял призовое место на спартакиаде учащихся.

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Спортсмены Химки

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