Новую школу достроят на Высоковольтной улице в Раменском в 2024 году

В трехэтажном здании разместят просторные кабинеты, спортивный и актовый залы, библиотеку, столовую и лаборатории. Внутренний дворик благоустроят. Здесь появится футбольное поле с беговыми дорожками и универсальная спортивная площадка.

Школу адаптируют для детей с ограниченными возможностями здоровья: установят лифты, пандусы и тактильные указатели.

«Работы ведутся в соответствии с графиком, мы ставим задачу график опередить, но при этом не потерять качество работ. Чтобы качественные работы могли вестись в зимний период, первая задача поставлена перед подрядчиком - закрыть тепловой контур и наладить систему отопления. Задача выполнена в указанный срок», - сказал глава Раменского городского округа Николай Ханин.

Объект строится в рамках проекта президента и программы губернатора «Образование Подмосковья». День знаний в 2024 году юные жители Раменского отпразднуют уже в новой школе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

В трехэтажном здании разместят просторные кабинеты, спортивный и актовый залы, библиотеку, столовую и лаборатории. Внутренний дворик благоустроят. Здесь появится футбольное поле с беговыми дорожками и универсальная спортивная площадка.

Школу адаптируют для детей с ограниченными возможностями здоровья: установят лифты, пандусы и тактильные указатели.

«Работы ведутся в соответствии с графиком, мы ставим задачу график опередить, но при этом не потерять качество работ. Чтобы качественные работы могли вестись в зимний период, первая задача поставлена перед подрядчиком - закрыть тепловой контур и наладить систему отопления. Задача выполнена в указанный срок», - сказал глава Раменского городского округа Николай Ханин.

Объект строится в рамках проекта президента и программы губернатора «Образование Подмосковья». День знаний в 2024 году юные жители Раменского отпразднуют уже в новой школе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».