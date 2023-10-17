Новую схему движения с заездом к МЦД запустят в ЖК «Томилино парк» в Котельниках

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В Минтрансе Подмосковья рассказали, что по новой схеме автобусы будут следовать от ЖК «Томилино парк» до станции МЦД «Томилино». Это улучшит транспортную доступность для жителей комплекса.

По дополнительной схеме движения будут ездить два автобуса с интервалом движения в 30 минут. Первый рейс от жилого комплекса будет стартовать в 6:00, а последний от станции МЦД «Томилино» - в 21:30.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что большая программа модернизации дорог и транспорта началась в Подмосковье около 10 лет назад. За это время в регионе открыли ЦКАД и скоростные маршруты МЦД.

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