Новую секцию самбо открыли в школе «Бородино» в Подольске

В селе Растуново, входящем в городской округ Домодедово, начал работу филиал детской школы искусств «Дарование». Это учреждение уникально для муниципалитета тем, что здесь одновременно функционируют три отделения: художественное, хореографическое и музыкальное.

В честь открытия были организованы экскурсии и концерты, на которых выступили с творческими номерами педагоги и учащиеся школы.

Здание, в котором теперь располагается школа, ранее использовалось как административное помещение племзавода «Заря Подмосковья». Долгое время оно пустовало и постепенно приходило в упадок, но впоследствии было передано в собственность муниципалитета.

Благодаря капитальному ремонту, выполненному за счет инвестора, здание превратилось в современное образовательное пространство, где теперь обучаются 170 детей. Школа радует своей светлой и уютной атмосферой, что смогли оценить как дети, так и взрослые во время экскурсии.

Ремонт включал обновление инженерных систем, фасада, кровли и проведение внутренней отделки. Также была благоустроена прилегающая территория: оборудована парковка, проложен освещенный тротуар к зданию. Для обеспечения безопасности установили системы внутреннего и наружного видеонаблюдения.

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева поздравила жителей с открытием и подчеркнула, что в школе сложился профессиональный педагогический коллектив, а дети, которые здесь занимаются, действительно талантливы.

«Для меня это здание можно сказать родное, потому что в свое время это здание принадлежало племзаводу „Заря Подмосковья“. Здесь на втором этаже у меня был кабинет, нам было передано это здание собственником в муниципальную собственность, и мы наконец-то смогли дать ему новое применение, это так здорово, когда дети получили такую роскошную школу искусств», - отметила Евгения Хрусталева.

Кроме того, за счет инвестора школа получила новые музыкальные инструменты: рояль, фортепиано, баяны, гитары и другие.

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