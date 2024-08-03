Новую прогулочную зону обустроят возле футбольного манежа в Домодедове

В зеленой зоне планируется высадить более двух тысяч квадратных метров газона, а также деревья и кустарники, включая березы, клены, липы и гортензии. Для удобства посетителей будет установлено уличное освещение, что сделает прогулки комфортными в любое время суток.

Напомним, что в феврале состоялось долгожданное открытие футбольного манежа и физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом. Футбольный манеж стал первым в Подмосковье крытым сооружением с полноразмерным футбольным полем размером 45×90 метров. На этом поле одновременно могут тренироваться до восьми команд. Кроме того, в манеже есть тренажерный зал, раздевалки, душевые и тренерские комнаты.

Также был открыт ФОК с крытым катком для занятий хоккеем, фигурным и массовым катанием. Оба объекта расположены на территории городского стадиона «Авангард».

Оба спортивных объекта были возведены в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного президентом Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».