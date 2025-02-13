Новую программу переподготовки педагогов представили в Реутове

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Осенью 2025 года после завершения капитального ремонта хирургического корпуса № 2 врачи Регионального сосудистого центра снова начнут принимать пациентов. Помощь окажут не только жителям Коломны, но и больным из ближайших округов.

Как пояснил главный врач Коломенской больницы Николай Макаров, после ремонта центр будет снова принимать на лечение пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения и с острым коронарным синдромом.

Он также добавил, что отделение кардиологии продолжает работать. Его койки временно разместили в терапевтическом подразделении.

«Как только Региональный сосудистый центр возобновит прием посетителей, кардиологическое отделение начнет работать в штатном режиме», - сказал Макаров.

В Подмосковье особое внимание уделяют развитию первичного звена медицины. В 2024 году в регионе заработали семь новых поликлиник, 12 ФАПов, три кабинета врача общей практики и подстанция скорой помощи в Мытищах, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев.