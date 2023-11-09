Новую поликлинику в поселке Заречье под Одинцовом откроют в 2024 году
Строительство поликлиники на 300 посещений в смену продолжается в рабочем поселке Заречье. Готовность объекта достигла 78%. Открыть учреждение планируют в 2024 году.
В новой поликлинике оборудуют детское и взрослое отделения, блоки функциональной и лучевой диагностики, стоматологии и физиотерапии.
«Здесь уже выполнены монолитные и кровельные работы, проведены остекление и черновая отделка фасадов. В здание подано тепло, можно приступать к отделке внутренних помещений», - отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
Поликлиника будет работать в системе обязательного медицинского страхования. Открыть учреждение планируют в 4-м квартале 2024 года.
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