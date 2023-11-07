Новую поликлинику со станцией скорой помощи построят в Балашихе в 2024 году

Читайте нас в:

Строительством социального объекта займется компания «Главстрой регионы». Поликлиника будет шестиэтажной. Рядом построят станцию скорой медицинской помощи, а также парковку, прогулочную зону и детскую площадку.

Учреждение сможет обслуживать до 700 человек в смену: 350 взрослых и 320 детей. Кроме того, поликлиника создаст 240 рабочих мест для медицинских специалистов.

Напомним, в 2024 году в Подмосковье возведут около 100 инвестиционных социальных объектов. Застройщики создают медицинские учреждения, школы и детские сады за счет внебюджетных источников финансирования в рамках комплексного развития территорий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что свыше 500 медиков трудоустроили в Подмосковье по рекомендациям работающих врачей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».