Новую поликлинику со станцией скорой помощи построят в Балашихе в 2024 году
Поликлинику со станцией скорой медицинской помощи на три поста откроют в Балашихе в 2024 году. Она будет располагаться в жилом комплексе «Столичный» в микрорайоне Саввино.
Строительством социального объекта займется компания «Главстрой регионы». Поликлиника будет шестиэтажной. Рядом построят станцию скорой медицинской помощи, а также парковку, прогулочную зону и детскую площадку.
Учреждение сможет обслуживать до 700 человек в смену: 350 взрослых и 320 детей. Кроме того, поликлиника создаст 240 рабочих мест для медицинских специалистов.
Напомним, в 2024 году в Подмосковье возведут около 100 инвестиционных социальных объектов. Застройщики создают медицинские учреждения, школы и детские сады за счет внебюджетных источников финансирования в рамках комплексного развития территорий.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что свыше 500 медиков трудоустроили в Подмосковье по рекомендациям работающих врачей.
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