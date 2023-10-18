Новую поликлинику построят в Лосино-Петровском в 2024 году

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Строительство комплексной поликлиники началось в марте. В начале осени бригада строителей вышла из нулевого цикла, завершив работы по конструкциям 1-го этажа. Сейчас идет подготовка к обратной засыпке, что бы продолжать строительство 2-го этажа. На объекте работает более 40 человек, задействована спецтехника. Этого достаточно, считает подрядчик, чтобы не выбиваться из графика.

«Сейчас производится подготовка под обратную засыпку. Выполнены также монолитные работы по конструкциям 1-го этажа полностью. Сейчас мы уже вышли на конструкции 2-го этажа. Идем планомерно. К концу года планируем закончить полностью монолитные работы», - рассказал руководитель проекта генподрядной организации Василий Голубь.

В рамках проекта планируется строительство современного медицинского учреждения, в котором откроются отделения консультативно-врачебного и специализированного приема для взрослых и детей. Его общая площадь составит более шести тысяч квадратных метров.

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав проинспектировал ход работ на площадке.

«Бывает очень часто, когда строителей ругают, - все делают в последний момент. А это уникальный случай, и мы очень рады тому, что все идет по плану. Как мы заложили в марте поликлинику, обещают вылить конструкции к концу этого года, так оно и происходит. Сейчас уже начали лить конструкции второго этажа. Нас это радует - проблем нет», - сказал Сергей Джеглав.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируют в 2024 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе. Он отметил, что обновление больниц позволяет добиваться хороших результатов в сфере здравоохранения.

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