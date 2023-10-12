Новую поликлинику построят в Лобне к осени 2024 года

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе. В регионе уже пересмотрели организацию рабочего пространства в больницах. Все тяжелое оборудование теперь располагается на первых этажах, что значительно удобнее.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сегодня возведены уже все пять этажей здания, идет монтаж крыши, подводятся необходимые коммуникации. Зимой строители будут заниматься отделкой.

Работа предстоит большая: общая площадь новой поликлиники - почти 12 тысяч квадратных метров. Если сейчас на строительстве трудятся около 60 человек, то на этапе отделочных работ понадобится еще 200 специалистов.

«Мы завершили монолитные работы. Подходят к концу кладочные работы - это кладка стен и перегородок внутри. Приступили к черновой отделке. На этой неделе мы начинаем внутреннюю инженерию. До конца месяца закончим кровельные работы. Сейчас готовность - порядка 70%. Также к концу октября будем начнем закрывать контур, к середине ноября закроем, пустим тепло», - рассказал начальник участка Андрей Воронцов.

Новая поликлиника почти в шесть раз больше действующей, построенной 47 лет назад. Здесь будут принимать жителей пяти микрорайонов округа. Руководство центральной городской больницы уже решает кадровый вопрос - городу нужны терапевты, хирурги, урологи, отоларингологи, онкологи и другие узкие специалисты, которым предстоит работать в новой поликлинике.

«Сейчас самая главная задача - это определиться с кадровым резервом, с кадровым ресурсом. Часть докторов уже отправлены на обучение, часть докторов мы будем привлекать», - сказала главный врач Лобненской центральной городской больницы Виктория Тен.

В новом здании откроются лаборатория и дневной стационар. Здесь же разместятся женская консультация, а также инфекционный и реабилитационный блоки.

Все отделения оснастят современным оборудованием, которое уже сегодня поступает в городскую больницу. Скоро заработает еще один рентген-аппарат, в следующем году установят новый магнитно-резонансный томограф, а уже сегодня начались исследования на цифровом маммографе.

«Для Лобни это первый цифровой маммограф. Он поставлен нам на замену аналогового оборудования, которое у нас работало 10 лет, исчерпало свои возможности. Сейчас мы приблизились к золотому стандарту в выявлении онкологии первой, второй стадии. Мы двигаемся в сторону диспансеризации, все больше и больше охватываем объем населения», - отметила заведующая отделением лучевой диагностики Татьяна Николина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в регионе. В регионе уже пересмотрели организацию рабочего пространства в больницах. Все тяжелое оборудование теперь располагается на первых этажах, что значительно удобнее.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сегодня возведены уже все пять этажей здания, идет монтаж крыши, подводятся необходимые коммуникации. Зимой строители будут заниматься отделкой.

Работа предстоит большая: общая площадь новой поликлиники - почти 12 тысяч квадратных метров. Если сейчас на строительстве трудятся около 60 человек, то на этапе отделочных работ понадобится еще 200 специалистов.

«Мы завершили монолитные работы. Подходят к концу кладочные работы - это кладка стен и перегородок внутри. Приступили к черновой отделке. На этой неделе мы начинаем внутреннюю инженерию. До конца месяца закончим кровельные работы. Сейчас готовность - порядка 70%. Также к концу октября будем начнем закрывать контур, к середине ноября закроем, пустим тепло», - рассказал начальник участка Андрей Воронцов.

Новая поликлиника почти в шесть раз больше действующей, построенной 47 лет назад. Здесь будут принимать жителей пяти микрорайонов округа. Руководство центральной городской больницы уже решает кадровый вопрос - городу нужны терапевты, хирурги, урологи, отоларингологи, онкологи и другие узкие специалисты, которым предстоит работать в новой поликлинике.

«Сейчас самая главная задача - это определиться с кадровым резервом, с кадровым ресурсом. Часть докторов уже отправлены на обучение, часть докторов мы будем привлекать», - сказала главный врач Лобненской центральной городской больницы Виктория Тен.

В новом здании откроются лаборатория и дневной стационар. Здесь же разместятся женская консультация, а также инфекционный и реабилитационный блоки.

Все отделения оснастят современным оборудованием, которое уже сегодня поступает в городскую больницу. Скоро заработает еще один рентген-аппарат, в следующем году установят новый магнитно-резонансный томограф, а уже сегодня начались исследования на цифровом маммографе.

«Для Лобни это первый цифровой маммограф. Он поставлен нам на замену аналогового оборудования, которое у нас работало 10 лет, исчерпало свои возможности. Сейчас мы приблизились к золотому стандарту в выявлении онкологии первой, второй стадии. Мы двигаемся в сторону диспансеризации, все больше и больше охватываем объем населения», - отметила заведующая отделением лучевой диагностики Татьяна Николина.