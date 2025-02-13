Новую поликлинику построят в Балашихе к концу 2025 года

Новое современное учреждение здравоохранения сможет принимать до 400 пациентов за смену, что значительно улучшит доступность медицинских услуг для жителей района. В поликлинике разместят кабинет терапевта, рентген-кабинет, кабинеты узкопрофильных специалистов, кабинет маммографии, процедурные, кабинет ультразвукового исследования и лабораторию. Глава городского округа Балашиха Сергей Юров подчеркнул важность этого проекта.

«В последние годы мы систематически работаем над развитием здравоохранения в городском округе», - отметил он.

В Подмосковье особое внимание уделяют развитию первичного звена медицины. В 2024 году в регионе заработали семь новых поликлиник, 12 ФАПов, три кабинета врача общей практики и подстанция скорой помощи в Мытищах, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев.