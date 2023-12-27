27 декабря 2023, 13:48

Новую поликлинику откроют в Лобне в сентябре 2024 года

Дарья Московцева
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В Лобне продолжается строительство новой поликлиники. Площадь здания составит почти 12 тысяч квадратных метров. Объект планируют сдать досрочно — в сентябре следующего года.

Работы стартовали в марте 2023 года. Новое пятиэтажное медучреждение ждут жители пяти микрорайонов. Поликлиника вместит 32 терапевтических участка.

Специалисты уже завершили монолитные работы, закончили стены и перегородки внутри помещения. Строители приступили к черновой отделке, в ближайшее время начнут укладку внутренних инженерных сетей.

Уже сейчас начался набор медперсонала. Поликлиника на Заречной улице будет способна принять до 600 пациентов в сутки. Для жителей микрорайонов Катюшки и Букино она находится в шаговой доступности, а из Центрального, Москвича и Южного можно будет доехать на общественном транспорте за 15 минут.

Строительство поликлиники проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Лобня Строительство
27 декабря 2023, 15:02
Поезда и автобусы «Аэроэкспресс» будут курсировать по стандартному расписанию в праздники
Аэроэкспресс
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С 30 декабря по 8 января поезда и экспресс-автобусы «Аэроэкспресс» будут курсировать в аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково по стандартному графику. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на транспортную компанию.

В новогоднюю ночь поезда предприятия будут курсировать до аэропортов Шереметьево и Домодедово каждые полчаса, во Внуково - каждый час.

«Экспресс-автобусы также будут курсировать по стандартному графику: от станции метро „Ховрино“ до терминалов В и С аэропорта Шереметьево - каждые 10 минут, от станции метро „Домодедовская“ до аэропорта Домодедово - каждые 15 минут», - уточнили в министерстве.

С расписание можно ознакомиться на сайте или в мобильном приложении компании. Сейчас в терминалах «Аэроэкспресс» на Белорусском и Павелецком вокзалах работает «Новогодняя почта». Пассажиры могут отправить через нее поздравления друзьям и родственникам.

Сейчас перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Аэропорт Домодедово Аэропорт Шереметьево Поезда Метро Аэропорт Внуково
27 декабря 2023, 15:00
Свыше 4 тысяч жилых домов капитально отремонтируют в Подмосковье в 2024 году
ФКР
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Свыше четырех тысяч многоквартирных домов капитально отремонтируют в Подмосковье в 2024 году. В тысяче из них обновят систему газоснабжения и установят около 50 тысяч датчиков загазованности. Также новый облик получат почти три тысячи подъездов.

По словам главы МинЖКХ Подмосковья Антона Велиховского, сейчас в жилфонде Подмосковья более 54 тысяч многоквартирных домов. За время реализации программы планируют обновить свыше 44 тысяч из них.

«В нашем регионе реализуется самая масштабная программа капитального ремонта на территории Российской Федерации», - сказал он.

За выполнение программы отвечает Фонд капитального ремонта Подмосковья. По итогам этого года он вошел в топ-10 региональных операторов страны.

Министр добавил, что в области также работает первый в России Центр управления проектами ФКР, а также внедрена автоматизированная система управления.

«Сегодня цифровизация капитального ремонта стала реальностью для Московской области. Применяя современные технологии, мы смогли повысить технологический уровень производства работ и соблюдение техники безопасности, сократили до минимума количество нарушений», - добавил министр.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ремонтные работы
27 декабря 2023, 14:56
Более 2,3 тысячи многодетных семей Подмосковья получили земельные участки в этом году
Фото предоставлено семьей из семейного архива
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Земельные участки получили более 2,3 тысячи многодетных семей из Подмосковья в 2023 году. Об этом сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

«Как только получили землю, сразу же взялись за строительство. Уже зарегистрировали дом в Росреестре и получили адрес. Теперь будем воплощать остальные мечты, обустраивать участок. Мечтайте! И пусть Новый год принесет в каждый дом счастье», - отмечает Екатерина Краснова.

С 2011 года землю в Подмосковье получили более 35,6 тысячи многодетных семей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что исполнит мечты трех детей из Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Обеспечение многодетных семей земельными наделами - один из приоритетных вопросов нашего ведомства. В каждом муниципальном образовании ведется активная работа по формированию земельных участков. К примеру, в следующем году в Мытищах сформируют земельные участки для примерно 400 многодетных семей», - рассказала Наталья Адигамова.

Лидеры по количеству выданных участков в этом году - городские округа Электросталь, Протвино, Орехово-Зуевский, Пушкинский, Коломна, Люберцы, Богородский, Ступино, Рузский и Воскресенск. Землю здесь получили 1,2 тысячи семей с тремя и более детьми.

Семья Моториных получила землю на территории Богородского городского округа еще в 2012 году. У Олега и Светланы четверо детей.

«На участке построили дом с баней, активно занимаемся садоводством, выращиваем плодовые деревья и кусты, очень любим создавать затейливые клумбы. Еще мы любим зимние забавы, а во дворе своего дома можно придумать массу развлечений. Иметь свой дом - счастье!», - признается Светлана Моторина.

Семья Аксеновых участок получила в деревне Новопареево в 2014 году.

«Дом построили, но пока небольшой. Мечтаем его расширить, чтобы у всех детей была своя комната. В Новый год обязательно загадаем такое желание!» - говорит Юрий Аксенов.

А Красновы из Дмитрова участок получили совсем недавно, в апреле 2023-го. В поселке Орево уже построен дом.

Льготы Семья Строительство
27 декабря 2023, 14:55
Новые дорожные объекты протяженностью свыше 100 километров открыли в Подмосковье в этом году
Минтранс Подмосковья
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В этом году в Московской области запустили 25 дорожных объектов. Общая протяженность новых трасс составила около 100 километров, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Работы провели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«В сентябре состоялся запуск движения по трассе М-12 „Восток“, 55 километров новой трассы проходит через шесть округов Подмосковья. Это одна из значимых дорог, так как благодаря М-12 создан новый транспортный коридор, перераспределены транспортные потоки с Носовихинского и Горьковского шоссе», - рассказал зампред правительства - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

С начала года в регионе закончили реконструкцию или строительство четырех федеральных, 14 региональных и семь муниципальных магистралей. Из них 10 сдали досрочно. Транспортная доступность улучшилась для трех миллионов местных жителей.

Например, специалисты закончили работы на дороге от Осташковское шоссе до деревни Ульянково. Она связала микрорайон Пироговский и округ Мытищи в целом. В сентябре открыли движение по одной из подъездных дорог к технологическому лицею имени Долгих. Она связала учебное заведение с улицей Ленина в селе Павловская Слобода в городском округе Истра. Рабочие закончили и другие дорожные проекты, такие как развязка на 59-м километре трассы М-1 «Беларусь» у Парка «Патриот» в Одинцове.

Сейчас перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Дороги Ремонтные работы

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