18 ноября 2024, 18:40

Новую площадку для занятий воркаутом установят в Озерах в декабре

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Подрядчик приступил к установке площадки для занятий воркаутом в Озерах. На комплексе площадью 150 квадратных метров появятся 10 тренажеров.

Новую площадку устанавливают по поручению главы городского округа Коломна Александра Гречищева. Жители Озер обратились к нему во время работы выездной администрации.

По проекту здесь появятся 10 тренажеров, в том числе многофункциональная рама, две скамьи, велотренажер и степпер.

Ранее в селе усовершенствовали детскую площадку: заменили покрытие, оборудование, ограждение и скамейки.

В 2024 году во дворах и на общественных территориях округа появились 32 новые игровые зоны. Работы проводили в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды».

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Коломна
18 ноября 2024, 19:21
Замглавы Дмитрова Оксана Котова посетила кофейное производство в Яхроме
пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
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В рамках рабочего объезда заместитель главы Дмитровского городского округа Оксана Котова посетила завод «ФесПродукт», расположенный в Яхроме. Это предприятие, известное своими растворимыми кофейными напитками, начало свою деятельность в 2006 году.

Экскурсию по заводу для Оксаны Котовой провел исполнительный директор Александр Цитович. Он рассказал, что на предприятии создано 512 рабочих мест, из которых 413 занимают жители Дмитровского городского округа. Ассортимент продукции компании насчитывает более 100 наименований, включая растворимый кофе, какао, капучино и горячий шоколад.

Во время визита обсуждались и планы на будущее. «ФесПродукт» не собирается останавливаться на достигнутом и планирует расширение производства и увеличение мощностей.

Оксана Котова отметила, что, возможно, многие жители Дмитровского округа даже не знали, что есть такое специфичное для нашего региона предприятие, а оно является обладателем многочисленных наград в сфере производства. Этот визит подчеркнул значимость предприятия для региона и его вклад в экономическое развитие округа.

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Заводы Дмитров
18 ноября 2024, 19:19
Качество содержания дворов проверили на двух улицах в Чехове
пресс-служба Администрации г.о. Чехов
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По поручению главы Чехова Михаила Собакина заместитель Алексей Родин с представителями местной администрации и управляющей компании осмотрели дворы по улицам Полиграфистов и Весенняя. Проверка была проведена по обращениям жителей через платформу «Добродел».

На месте специалисты обратили внимание на несколько проблем. Среди них - сухостойные деревья, которые требуют обрезки, а также подтопления на территории между домами № 17 и № 18. Заместитель главы дал распоряжение устранить эти дефекты как можно быстрее. Жители дома № 17 также выразили обеспокоенность состоянием подъезда, попросив привести в порядок стены и потолок.

По итогам осмотра все замечания были зафиксированы, и профильным специалистам поставлены задачи по их устранению. Алексей Родин подчеркнул важность соблюдения сроков работ и отметил, что подобные проверки продолжат проводиться в рамках работы с обращениями граждан.

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Чехов
18 ноября 2024, 19:18
В Доме культуры «Дружба» Чехова торжественно отметили 85-летие средней школы № 3 и 55-летие школы «Чехов-7»
Пресс-служба администрации г.о. Чехов
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В Доме культуры «Дружба» прошел торжественный концерт, посвященный юбилеям школ № 3 и «Чехов-7». Образовательные учреждения воспитали сотни успешных выпускников, и в этот день их истории вновь были рассказаны.

Школа № 3 в Чехове была основана в 1939 году и за десятилетия своей работы стала важной частью образовательной системы региона. Праздничная программа включала ретроспективу, которая охватывала различные исторические этапы, включая годы Великой Отечественной войны, когда в учебном заведении обучались пионеры и комсомольцы. Эти моменты напоминают не только о прошлом, но и о настоящем, когда школа продолжает вносить значительный вклад в развитие образования в Лопасненском крае.

Директор школы Екатерина Пыхтина отметила, что учебное заведение не только сохраняет высокие стандарты образования, но и активно внедряет инновации. Школа № 3 ежегодно становится участником и призером различных конкурсов и олимпиад, демонстрируя высокие результаты на региональном и международном уровнях. Это подтверждает ее место среди лучших школ Московской области.

В школе также успешно развиваются кадетские классы, которые способствуют воспитанию патриотизма и ответственности среди молодежи. Это яркое свидетельство того, как образовательное учреждение помогает формировать целеустремленных и успешных граждан нашей страны.

«Поздравляю наши школы с юбилеями. Желаю новых достижений, творческих успехов и талантливых учеников. Пусть школа остается местом, где дети начинают свои первые шаги к большому жизненному успеху!» - отметил глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

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Школы Чехов
18 ноября 2024, 19:13
Вокалисты из Дмитрова стали лауреатами регионального конкурса
Медиасток.рф
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Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи провел ежегодный фестиваль-конкурс песни «Юные таланты Московии», который собрал рекордное количество участников. В этом году в региональном этапе конкурса приняли участие 1213 человек из 48 округов Московской области.

Студия эстрадно-джазового вокала «ОСТschool», основанная семь лет назад на базе Останкинской школы Дмитровского района, продолжает радовать своими успехами. Под руководством Елены Шкурко, ее основателя и художественного руководителя, участники студии ежегодно становятся лауреатами различных степеней.

В этом году вокалисты из Дмитровского округа в смешанной категории в номинации «эстрадный вокал» заняли первое место. Особо отличилась солистка студии Мариам Григорян, которая в младшей возрастной категории в номинации «эстрадный вокал. Соло» стала Лауреатом II степени.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин поздравил юных артистов и их наставника с заслуженными наградами.

Эти достижения подчеркивают высокий уровень подготовки и творческий потенциал участников студии «ОСТschool», а также подтверждают важность поддержки и развития дополнительного образования в регионе.

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Дмитров конкурсы

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