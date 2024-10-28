Новую пешеходную дорожку сделали в Подольске по просьбе жителей
Около дома № 2 на улице Февральской в Центральном микрорайоне по просьбе жителей обустроили новую дорожку. Кроме того, был отремонтирован лифт.
Жильцы неоднократно жаловались на перебои в работе лифта. Из-за его постоянных поломок проживающие в доме пенсионеры не могли выйти из дома, а обитатели верхних этажей вынуждены были подниматься по лестнице.
Активные горожане отправились на прием к главе округа Григорию Артамонову и попросили решить их проблему. Пенсионерка Александра Шелованова рассказала, что просьба была выполнена очень быстро.
«Не успели вернуться, а лифт работает, и дорожку тоже быстро заасфальтировали» - отметила она.
В 2024 году в городском округе заменили 39 лифтов в 13 жилых домах.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».