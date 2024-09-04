Новую пешеходную дорожку обустроили к детскому саду «Каравелла» в Яхроме

Безопасности возле образовательных учреждений уделяют особое внимание. Сотрудники центра благоустройства «Костинское» обустроили пешеходную дорожку к детскому саду в Яхроме. Родители и воспитанники дошкольного учреждения смогут комфортно добираться до места назначения.

Помимо этого, школы получают по 250 тысяч рублей на подготовку к 1 сентября по инициативе Илья Поночевного. Такую помощь в народе назвали «грант главы».

«Образование - одно из самых приоритетных направлений нашей работы. Ежегодно мы выделяем дополнительные средства на подготовку каждого учебного заведения округа к новому учебному году. Всегда очень приятно, посещая наши детские сады и школы, видеть, какие изменения здесь произошли», - отметил глава Дмитровского округа Илья Поночевный.

Благодаря гранту главы руководители решают текущие проблемы: ремонтируют пищеблоки, входные группы, заменяют окна, устанавливают веранды и многое другое.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».