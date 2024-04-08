08 апреля 2024, 18:18

Новую партию гумпомощи для бойцов СВО доставили в волонтерский центр в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости

Преподаватели Российской международной академии туризма собрали посылки для бойцов специальной военной операции. Солдаты сами заранее сформировали запросы. Гуманитарную помощь им передают волонтеры из Химкок.

Среди гуманитарной помощи, которая необходима бойцам, воздушные отопители, раскладные кровати, масляные фильтры и колодки для машин. Мунициапльный депутат Артур Каримов каждый месяц ездит к бойцам специальной военной операции, чтобы передать им то, в чем они нуждаются.

«В Химках уже собрали более 200 тонн продовольствия, военного приспособления, медикаментов, теплых вещей и многое другое. Именно сплоченность наших граждан доказывает, что мы едины и готовы в любой ситуации оказать помощь тем, кто в ней нуждается», - подчеркнул муниципальный депутат Артур Каримов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подарках бойцам от школьников региона. В течение недели они плели маскировочные сети и писали для них письма Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Военные
08 апреля 2024, 19:18
Подготовка специалистов для проведения ЕГЭ началась в Подмосковье
Пресс-служба Минобразования МО
Читайте нас в: Google Новости
Региональный этап подготовки специалистов, которые будут проводить ЕГЭ в 2024 году, начался в школе № 32 в Мытищах. Обучение проходят техники, ответственные за обеспечение работы системы видеонаблюдения на экзаменах.

В Министерстве образования Московской области подчеркнули, что видеонаблюдение является обязательным условием для проведения экзаменов. Специалисты, ответственные за работу систем, прошли обучение и ознакомились с нормативными документами. Вместе с экспертами они проанализировали проблемы прошлого года и получили консультации по техническим особенностям ЕГЭ-2024.

За ходом проведения экзаменов будут наблюдать федеральные и региональные эксперты. В случае нарушения пункт проведения должен будет оперативно отработать полученное замечание. На обучении проработали эту процедуру.

9 апреля обучение пройдут члены государственной экзаменационной комиссии Московской области, 10 апреля - руководители ППЭ.

Ребята, которые сейчас живут в волоколамском оздоровительном лагере имени 28 Героев-панфиловцев, побывали в Центре воспроизводства редких видов животных в поселке Сычево. Дети увидели тигров, лам, викуний, джейранов и других представителей фауны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЕГЭ Образование
08 апреля 2024, 19:10
Работники подмосковного онкодиспансера приняли участие в акции «10 тысяч шагов к жизни»
Московский областной онкологический диспансер
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники Московского областного онкологического диспансера приняли участие во всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни». Мероприятие приурочили ко Дню здоровья и провели в парке «Пехорка».

Участниками акции стали более 100 человек. Организаторы отмечают, что мероприятие основано на рекомендации ВОЗ ходить ежедневно от шести до десяти тысяч шагов.

«Мы активно поддерживаем спорт и здоровый образ жизни, участвуем в городских мероприятиях и еженедельно играем в волейбол», - прокомментировала специалист по связям с общественностью Вероника Грачева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Здравоохранение Семья
08 апреля 2024, 19:10
Уборку пыли и листвы после зимы на 93% завершили в Серебряных Прудах
АДМ Пушкинский
Читайте нас в: Google Новости
Месяц чистоты и благоустройства начался в Подмосковье с 1 апреля. Одна из важных работ — очистка тротуаров, дорог и улиц от смета. Лучше всего с этой задачей к этому дню справились в Серебряных Прудах, где выполнили уже 93% плана.

«К выполнению первой части заданий, выданных в системе СКПДИ, коммунальные службы приступили с 1 апреля. С начала месяца специалисты обеспылили более 6,8 тысячи локаций. После того, как смет уже собран, его необходимо оперативно убрать, чтобы мелкая пыль не разносилась по территории», - рассказала руководитель ГУСТ Московской области Светлана Аипова.

В зеленой зоне по выполнению задач находятся 35 городских округов. На 93% очистку от смета завершили коммунальщики Серебряных Прудов, где убрали уже 98 адресов.

День добрых дел пройдет в Подмосковье 27 апреля. Участниками акции станут школьники, которые посетят экскурсии, спортивные мероприятия и субботники, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Серебряные пруды
08 апреля 2024, 19:09
Капитальный ремонт культурно-досугового центра «Заря» в Балашихе завершат в 2024 году
Читайте нас в: Google Новости
Ремонтные работы идут в культурно-досуговом центре «Заря» Балашихи. Объект готов на 30%.

Стройкой и ремонтом занимаются свыше 40 человек, на месте трудится три единицы техники. Работы идут по обновлению кровли, фасада, отделке помещений и замене инженерных сетей.

Территорию также планируют благоустроить, установить скамейки, детскую площадку и сделать парковку.

Здание культурно‑досугового центра «Заря» построено в 1970-х годах. Здесь занимались местные творческие коллективы, как взрослые, так и детские. В стенах учреждения часто снимали музыкальные клипы и кино.

Завершить капитальный ремонт планируют до конца 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Балашиха Ремонтные работы

Новости по теме