Новую партию гумпомощи для бойцов СВО доставили в волонтерский центр в Химках

Среди гуманитарной помощи, которая необходима бойцам, воздушные отопители, раскладные кровати, масляные фильтры и колодки для машин. Мунициапльный депутат Артур Каримов каждый месяц ездит к бойцам специальной военной операции, чтобы передать им то, в чем они нуждаются.

«В Химках уже собрали более 200 тонн продовольствия, военного приспособления, медикаментов, теплых вещей и многое другое. Именно сплоченность наших граждан доказывает, что мы едины и готовы в любой ситуации оказать помощь тем, кто в ней нуждается», - подчеркнул муниципальный депутат Артур Каримов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подарках бойцам от школьников региона. В течение недели они плели маскировочные сети и писали для них письма Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».