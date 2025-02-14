14 февраля 2025, 14:31

Новую особую экономическую зону создадут в Серпухове

Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости

Новую особую экономическую зону запланировали создать в Серпухове. В ее строительство инвестируют более 1,2 миллиарда рублей. Открыть площадку планируют до 2026 года.

Проект по созданию ОЭЗ «Большой Серпухов» поддержали в межведомственной рабочей группе во вопросам создания особых экономических зон. Заседание провели под руководством заместителя председателя правительства России Александра Новака.

По проекту в Серпухове построят ОЭЗ промышленно-производственного типа площадью 30 гектаров.

«В создание инфраструктуры новой ОЭЗ в течение 2025–2026 годов планируется инвестировать более 1,2 миллиарда рублей. При этом уже сегодня у нас есть подтверждения о намерении разместиться в новой ОЭЗ от семи компаний, которые готовы инвестировать в свои проекты более 8восьми миллиардов рублей и создать порядка 900 рабочих мест, в том числе высокотехнологичных», - сказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что на территории ОЭЗ смогут работать предприятия разных отраслей. О желании разместить там свои площадки уже сообщили компании в сфере фармацевтики, медоборудования, безопасности и других.

Строительство Серпухов
14 февраля 2025, 16:07
Предпринимателям Подмосковья напомнили о сроках платы за загрязнение среды
Минэкологии МО
Читайте нас в: Google Новости
Отчетная кампания по плате за негативное воздействие на окружающую среду в 2025 году завершится через две недели. Эти средства направят на оздоровление экологии региона

Плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и воду, а также за размещение отходов производства и потребления предприниматели должны внести до 1 марта, а до 10 марта им необходимо предоставить соответствующую декларацию, «Только в прошлом году региональный реестр объектов негативного воздействия увеличился на 839 позиций, и тенденция к росту сохраняется. В то же время, в 2024 году Минэкологии выявило 86 объектов, не поставленных на государственный учет», - подчеркнул глава ведомства Павел Бида.

В министерстве рассчитывают, что плательщики добросовестно выполнят свои обязанности и внесут значительный вклад в улучшение экологической обстановки в Подмосковье.

Минэкологии Подмосковья Экология
14 февраля 2025, 15:58
Электронные платежки за ЖКУ в Подмосковье. Как это будет работать?
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
В Подмосковье запустили тестовый проект перехода на электронные квитанции за ЖКУ. С согласия жителей платежки начнут отправлять на областные «Госуслуги», они не будут дублироваться бумажной версией. О том, как принять участие в эксперименте, — в материале 360.ru.

Отметим, что отказываться от бумажных квитанций при этом не планируют: жителям будут доступны оба способа на выбор.

Будет ли переход на электронные квитанции за услуги ЖКХ обязательным Пилотный проект по переходу на электронные квитанции запустили в Московской области. Участники эксперимента смогут полностью отказаться от бумажных платежек и начнут получать их в «цифре», через региональный портал. Все это - только добровольно и после подписания специального документа.

Если абонент передумает участвовать в проекте и захочет вернуться к привычному бумажному формату, отказаться можно в течение месяца. Такая функция тоже будет доступна на «Госуслугах » Подмосковья.

Преимущества «цифры» Электронные квитанции дают возможность отказаться от бумажных. Эта идея зародилась во времена пандемии, когда все больше услуг стали переводить в цифровой формат.

Благодаря такой инициативе абонентам не нужно лишний раз выходить из дома, ведь оплатить коммунальные услуги можно будет в несколько кликов.

Кроме того, электронные платежки помогают избежать мошенничества, отметила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

«Часто люди не живут по месту наличия своего имущества и не в состоянии забирать платежки из ящиков, они там накапливаются, образуется мусор. Это наводка для воров, чтобы знать, что в квартире никого нет. К тому же, участились случаи, когда мошенники рассылают эти квитанции», - сказала она.

В Подмосковье запустили тестовый проект перехода на электронные квитанции за ЖКУ. С согласия жителей платежки начнут отправлять на областные «Госуслуги» , они не будут дублироваться бумажной версией. О том, как принять участие в эксперименте, - в материале 360.ru.

Сервис по переходу на цифровые квитанции запустят на портале госуслуг в период до 31 марта. Сейчас этой функции еще нет, но вскоре можно будет подписать согласие на участие в эксперименте.

По окончании эксперимента профильные ведомства проведут анализ и примут решение о распространении такой практики в других регионах России.

Как отметил председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин, в будущем цифровые сервисы продолжат развиваться, а переход на электронные квитанции станет еще популярнее.

«Государство, как гарант конституции и конституционных прав граждан, не перейдет полностью на электронные квитанции, пока подавляющая часть населения не будет использовать этот метод как основной. На сегодняшний день именно молодое поколение больше пользуется электронными сервисами, а пожилым удобнее бумажные квитанции», - сказал он.

Пилотный проект продлится до 1 октября. В дальнейшем эту инициативу планируют масштабировать на всю страну.

Когда появятся электронные квитанции за ЖКУ в Подмосковье

ЖКХ Электричество Газ Госуслуги
14 февраля 2025, 15:56
Еще 11 домов культуры отремонтируют в Дмитрове
Читайте нас в: Google Новости
В Дмитровском округе предстоит обновление домов культуры. Еще 11 учреждений приведут в порядок и закупят оборудование.

Сфера культуры Дмитровского округа считается одной из самых ярких и динамично развивающихся в Московской области. Учреждения сохраняют традиции и применяют современные подходы и технику. Все это достигается благодаря высокому профессионализму сотрудников, таланту и энтузиазму детей и молодежи.

Для создания комфортных условий для коллектив и зрителей модернизируют и обновляют учреждения культуры, оснащают их современным оборудованием и улучшают современную инфраструктуру.

В 2025 году запланирован большой комплекс работ. В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» обновят главный вход, входные группы и первый этаж. В Доме культуры «ДЗФС» отремонтируют санитарно-техническое помещение, а в клубе юных моряков имени Максима Сафонова - учебный класс. Обновят внутренние помещения и фасад в Центре культурного развития «Яхромский», а в Центре культурного развития «Синьковский» - первый этаж и кровлю. Внутренние помещения приведут в порядок в сельских домах культуры «Ермолино», «Покровский» и «Насадкинский». Зрительный зал отремонтируют в Доме культуры «Бунятинский», а сцену - в Доме культуры «Мельчевский». Частичный ремонт фасада пройдет в Доме культуры «Рогачево».

В администрации муниципалитета планируют закупку оборудования, что позволит расширить спектр услуг.

«Мы бережно относимся к сохранению культурных традиций, одновременно создавая и поддерживая новые тренды. Наши планы и проекты направлены на достижение важной цели - укрепление статуса Дмитровского округа как одного из ведущих культурных центров Подмосковья. Это наша общая задача, и мы уверенно движемся в этом направлении», - отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Дмитров
14 февраля 2025, 15:53
Лекцию о предпринимательстве прочитали старшеклассникам в Дмитрове
Дмитровская ТПП
Читайте нас в: Google Новости
В Дмитровской Торгово-промышленной палате для молодежи проводится курс «Предпринимательские классы». Перед старшеклассниками выступила руководитель агентства недвижимости «Золотой ключ», председатель Комитета риэлторов Елена Лыгорева.

«Предпринимательские классы» - часть соглашения, заключенного между Торгово-промышленной палатой и Управлением образования Дмитровского округа в рамках национального проекта «Образование».

Елена Лыгорева поделилась своим опытом и рассказала о трудностях, с которыми пришлось столкнуться на пути от риэлтора до владелицы собственного бизнеса. Предприниматель поделилась уроками, которые она извлекла в сложных жизненных ситуациях, и поведала про важные ценности, которые высоко ценятся в бизнесе, - честность, ответственность и дисциплинированность.

Школьники разобрали ключевые отличия между предпринимателем и самозанятым, а также какую форму собственности выбрать.

Опытный бизнес-тренер Юлия Гусева также рассказала о каналах сбыта продукции и практических советах, как установить и поддерживать долгосрочные отношения с потребителями. Участники получили ценные знания, которые будут полезны в деятельности.

«Встречи с успешными предпринимателями - это уникальная возможность для ребят узнать из первых уст о секретах ведения бизнеса. Благодаря этим занятиям, будущие бизнесмены понимают, что успех достигается благодаря упорству, дисциплине и готовности учиться и двигаться только вперед», - отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Школьники Дмитров

Новости по теме